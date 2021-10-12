中華民國110年國慶日，華視總經理莊豐嘉竟表示「為幽靈國慶生」，引發熱議。對此，台北市議員鍾沛君直言，莊豐嘉是「豬隊友」，扯了總統蔡英文後腿，且稱「為幽靈國慶生」，難不成領的是幽靈在用的冥紙？鍾沛君並喊話，「蔡總統，有人在打妳巴掌！」

鍾沛君今（12）日在臉書指出，蔡總統的國慶文告，費盡心思要置換概念，把民進黨綱主張的法理台獨，完全換成中華民國，借殼上市，但這樣的努力嘗試，或者說是演出，卻被自己豢養的「豬隊友」、由民進黨政府任命的華視總經理莊豐嘉給扯了後腿。

對於莊豐嘉稱國慶日是在「為幽靈國慶生」，鍾沛君解讀，言下之意，還是部分獨派朋友主張「台灣地位未定論」，中華民國只是佔領台灣那一套說詞；她並質疑，莊豐嘉是否有點不知今夕是何夕啊？如果今天民進黨還在野，為批評國民黨削弱國民黨治理的正當性與合法性，來這套也就罷了，但今天民進黨已經執政，難道民進黨是幽靈國的幽靈政府，蔡總統是幽靈國的幽靈總統？

中華民國110年國慶，華視總經理莊豐嘉竟表示「為幽靈國慶生」，引發熱議。圖為10日國慶大會，陸軍契努克運輸直升機吊掛史上最大型國旗進場。（陳君瑋攝）

鍾沛君直言，更別說莊豐嘉是既得利益者之一，在公廣集團位居要津，根本是得了便宜還賣乖，把付給他薪水的中華民國說成幽靈？還是莊豐嘉領的薪水是幽靈在用的冥紙？「人瘋起來，真的比鬼還可怕！」

鍾沛君也提到，當初以華視取代中天，本來就是民進黨政府基於政治需要，發動「數位土改」的手段，希望莊總不要誤會自己英明神武，或者在自己領導之下的華視有什麼過人之處。她更呼籲莊豐嘉，「反省自重，別再把時間精力用來胡言亂語，丟人現眼。」