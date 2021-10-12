國際銅價相較去年處於高檔，國內各線纜業上市公司僅合機9月超高壓線及高壓線出貨量較去年同期減少外，9月及前九月合併營收普遍傳捷報，大亞及宏泰電工等公司9月及前九月合併營收創同期新高，大山轉投資建設公司首樁建案第二季入帳，前三季合併營收創同期新高。

華新麗華9月合併營收達143.94億元，年增幅35.04％；前三季累積合併營收1103.16億元，年成長35.29％。

華電9月合併營收3.59億元，年增幅116.33％，改寫同期第三高；前三季合併營收18.79億元，年增11.89％，創近4年同期新高。華電表示，電力線纜產品是訂單式生產，華電9月合併營收增加，主因是交161KV電力電纜線給台電，金額2.18億餘元。

華榮9月合併營收9.88億元，年增14.98％，改寫近十年同期新高；前三季75.82億元，年成長38.44％，創近八月年同期新高。

大亞9月合併營收22.39億元，改寫同期新高，年成長46.43％；前三季合併營收177.69億元，年增幅57.02％，雙雙改寫同期新高。

宏泰生產電力線纜及銅箔基板，將國際銅價反映在報價上，9月合併營收5.76億元，年增幅70.98％；前三季合併營收48.03億元，年成長39.63％，雙雙締造同期史上新高。

大山9月合併營收3.53億元，年成長30.94％；前三季合併營收33.66億元，年增幅45.97％，改寫同期新高。

億泰9月合併營收2.57億元，年成長19.04％；前三季合併營收21.86億元，年增11.54％。

榮星因銅價持續上漲，客戶需求也增加，9月合併營收3.94億元，年成長50.48％；前三季合併營收31.60億元，年增76.66％。

合機9月合併營收1.70億元，年減幅61.56％；前三季合併營收20.33億元，年減8.08％。合機表示，9月及前三季營收衰退是超高壓線及高壓線出貨量較去年同期減少所致。