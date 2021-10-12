賣淫的潘姓女子當著承辦巡佐的面，怒摔警方查扣裝衛生紙和保險套的證物塑膠袋。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名34歲的潘姓女子，8月間賣淫連續遭警方查獲2次，因租期到，另租他房轉移陣地；因疫情期間，住戶見陌生男出入，深怕有染疫風險檢舉，9月30日警方又查獲潘女和男子性交易；潘女不滿警方屢次逮人，在派出所咆哮，還當承辦巡佐的面摔裝有查扣保險套和用過衛生紙的塑膠袋，巡佐被激怒扯潘女的頭髮，事後遭分局記過處分。

三民一分局長明派出所警方9月30日接獲民眾檢舉，指建國三路一棟大樓出租套房有女子從事「一樓一鳳」，警方當晚前往埋伏，當場查獲34歲的潘姓女子和54歲的洪姓男客從事性交易，由於潘女連續在8月份因賣淫被警方查獲2次，警方於是查扣2人用的衛生紙和保險套後，將2人帶回查辦。

在派出所時，潘女因不滿屢次遭警方盯上，認為警方刻意刁難阻止她賣淫，在派出所咆哮，更當著承辦的黃姓巡佐面怒摔裝衛生紙和保險套的證物塑膠袋，巡佐當下被激怒，在潘女轉身時，怒抓頭髮，身穿高跟鞋的潘女掙脫時，不慎跌倒，巡佐也跟著被絆倒，潘女趁機揮拳打巡佐的頭，其他警員見狀制止；潘女後來被警方依違反社會秩序維護法移送裁處。

事後，潘女向媒體投訴，遭警方不當對待及違法搜索，案經分局督察組調查，分局認為該名巡佐因潘女的不當言語及挑釁行為，被激怒後產生過當的制止帶離動作，除巡佐遭記過並調整服務地區外，警員也遭申誡處分，分局強調會再加強警方的情緒控管教育及精進執法技巧。