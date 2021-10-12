駐德代表謝志偉在國慶日當天持「台灣獨立」布條拍照引來批評，謝志偉今天又在臉書發文表示，中華民國國旗之所以至今仍舊鮮紅，「是因為我們一邊舉一邊吐血」。對此，國民黨台北市議員羅智強痛批，這是國家的悲哀，自己只想問蔡英文3句話，因為這樣的總統比用的這個外交官更可恥。

羅智強今（12日）在臉書發文表示，雖然一個領中華民國外交官薪水的人，說出這種羞辱國旗的話，是國家的悲哀，但在這裡自己已經懶得罵謝志偉了，因為以謝的厚顏無恥，罵也沒有用。

羅智強直言，自己只想問蔡英文3句話，「你看到中華民國國旗會吐血嗎？你看到中華民國國旗會吐血嗎？你看到中華民國國旗會吐血嗎」？羅痛批，一邊虛情假意的揮舞國旗，一邊放任外交官羞辱國旗，這樣的總統比其所用的這個外交官更可恥。最後，羅智強hashtag，「蔡英文謝志偉要改國旗國號趕快改我等著看」、「都完全執政了怕什麼」。

許多網友也在其po文底下留言表示，「我看到國旗絕不會吐血，只有滿腔熱血，感動萬分，因為它代表著我們的國家～中華民國」、「我看到國旗不會吐血，但看到這樣的外交官，吐血吐到身體都貧血了」。