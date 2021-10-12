自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，曾因襲胸G奶網紅星諠遭告性騷擾，還被求償精神慰撫金，事隔兩年之後，終於在臉書向對方道歉，並表示「以後會好好做人」，沒想到今（12日）截圖G奶女模Yumi.k的留言，並發文要求跟對方來個「安全之吻嗎」，讓網友看了直搖頭，怒斥他根本死性不改。

鄧佳華在臉書表示不愛「爆乳辣模」郭鬼鬼，被對方回嗆：「口不擇言，牙牙學語」，未料竟再度發文向對方喊話：「我不愛妳，我知道妳對我有意思，才會在各大媒體針對我而去留言，想引起我的注意，但我擁有雅量，包容一切」，此篇PO文引發熱議，就連有百萬粉絲追蹤的辣模網紅「Yumi.k」，都忍不住在底下回覆3個哭笑不得的表情符號。

沒想到鄧佳華竟將此留言截圖，並跟對方隔空喊話：「Yumi.k妳是快300萬的小模，我可以跟妳來個安全之吻嗎」，立刻遭到網友留言抨擊：「是不是沒學乖想要被告」、「原本以為你恢復正常了，看來是我想太多了」、「經紀人不是叫你不要亂發文」、「你想太多了，你的病永遠不會好了」、「是不是喜歡增加官司」。

鄧佳華日前曬岀拿著紙本五倍券的照片，接著表示：「振興5倍券，是給平凡人、經濟有困難的人領的」，更強調：「這對我來說真的是小錢，看我身上的穿著，算一算就快要2萬起跳」，炫富意味極濃，立刻遭經紀人砲轟：「你是不是欠我修理，又調皮亂發文，你知道我手上是棍子嗎」，如今再次因為發文惹議，難怪遭網友怒斥根本學不乖。