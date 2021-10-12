90歲國寶級藝人脫線（陳炳楠）雖淡出演藝圈，仍會透過社群網站分享近況，不過日前傳出原定的直播無預警取消，讓大家都相當擔心，9日他開直播透露，因為身體不適住院，所幸經過治療後昨(11日)出院。

脫線5日無預警取消直播，7日他在臉書報平安，但沒有透露病情，直到9日和醫院告假返家開直播，才和兒子一起揭曉住院原因，他表示4日開始身體感到不適，還反覆發燒，兒子見狀況不對勁，趕緊帶他到醫院檢查，才發現他肺部感染、肺積水，必須住院治療。

脫線和醫院告假返家開直播，臉上仍插著鼻導管。(圖／翻攝自臉書)

不過本來療程是7天，但脫線才住院沒幾天，就吵著要回家，因此向醫院請假返家開直播，才會臉上插著鼻導管現身，雖然他看起來仍十分虛弱，卻賣力唱歌給粉絲聽，讓粉絲都相當心疼，幸好之後回到醫院之療後，他病況穩定，11日正式出院與家人團聚。

其實，這不是脫線第一次肺部感染，兒子陳嘉成也透露，爸爸之前就感染過2、3次，每次都是以7天為一次療程，如果7天沒好，就要再延7天，「我記得最久一次，爸爸住院住45天」，陳嘉成更說，「因為肺積水很可能會引發敗血症」，可能要氣切或插管，陳嘉成回憶起聽到醫生講這些，嚇到腦筋一片空白。

脫線1994年淡出演藝圈後，開始經營自家牧場，近來則在臉書直播開唱，順便帶貨，成台灣最老的直播主。