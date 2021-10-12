2021第十六屆全球城市小姐台灣賽區選拔大賽將於10月16日在王朝飯店舉行，今年男女參賽選手年齡都很輕，有三分之一的參賽者都未超過二十歲。主辦單位特地邀請「學姊」知名健身教練王惠萱為選手上課，王惠萱針對年輕選手設計出「三百壯士」體能挑戰課程，選手們雖然在過程中叫苦連天，但通過考驗之後，彷彿脫胎換骨「轉大人」。

王惠萱的故事感動很多人，她也是政商名流最喜愛的私人教練。(戴志揚翻攝)

曾拿下全球城市小姐選美比賽桃園市第1名的王惠萱，這次擔任選美比賽指定體態雕塑講師，負責選手的體能訓練。她從選美皇后蛻變成健身天后，擁有4國、20張專業健身教練證照，寫下選美皇后的一頁傳奇。

王惠萱曾出版「美皇后健身教室」暢銷書，推廣「健康美」的觀念，書中除了教導大眾健康的健身觀念之外，也描述了王惠萱從選美皇后成為健身教練的心路歷程，她在書中透露以前曾經一度罹患憂鬱症長達3年，最後靠著運動擺脫病魔，現在的她不太關心體重、腰圍等數字，最重視的就是健康，她說「女性苦苦追求的美麗，應該建築在健康之上，健康是一切的根本，有健康的身體、心理狀態會更好，更能積極正面對生活中的挑戰，活出美麗人生。」

王惠萱訓練選手十分嚴格。(戴志揚翻攝)

學姊王惠萱嚴訓選手轉大人。(戴志揚翻攝)

王惠萱的故事感動了許多人，她目前是許多知名藝人和富商名流指定的私人健身教練，同時為了鼓勵參與選美的學弟妹們，她特地在這次選手集訓課程當中設計了「三百壯士」的關卡，所謂「三百壯士」是分組體能挑戰名稱：三百壯士（3個動作共3百下）

男生組選手伏地挺身、波比跳、仰臥收膝3個動作各100下。

女生組選手則是深蹲跳、波比跳、登山者式3個動作各100下

王惠萱說，「聽到這樣的訓練內容，通常選手都會倒抽一口氣，尤其平常沒有運動習慣的人，一開始會比較吃力，但是比賽本身就是一種對自我的挑戰，藉由體能的訓練，磨練意志力，踏出舒適圈，到最後選手會發現其實自己都可以做得完。」

有趣的是，選手們一開始會孩子氣的哀嚎，經過「學姊」嚴格調教之後，參賽選手們似乎都像脫胎換骨一樣。