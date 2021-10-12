大陸《證券時報》12日報導，北京市朝陽區近日發布公告，啟動面向「未成年子女數量較多」輪候家庭組織選房，多孩家庭可以直接配租公租房，不用漫長等待，這顯示地方政府已經從福利住房分配方面，側重多子女家庭，未來公共住房政策有可能持續向多子女家庭傾斜。大陸近期各地密集出台鼓勵生育的配套政策，顯示出提高生育率正在成為共識，鼓勵政策有可能繼續演化。但從全球案例來看，提高生育率不可能一蹴而就，要做好打持久戰的準備。

報導稱，北京不僅公租房，在商品房方面，也可能有針對多子女家庭的優惠政策。各大城市特別是一線城市住房是稀缺資源，很多家庭都受困於住房問題。

除了住房，還有多種政策鼓勵措施，比如延長產假和陪產假，直接給予生育子女家庭一定金額的經濟補貼，其中後者尤其引人關注。目前看年補貼萬元不等，補貼到3歲的較多。還有些地方鄉村自發捐助成立補貼基金，鼓勵生育者。直接金錢補貼之所以引發關注，是擔心出現為拿補貼而專職生育者，這無疑會讓鼓勵政策變味。不過，目前的補貼水準還不會引致出現專職生育者。

家庭作為生育單位，有自己的經濟帳。政策一方面要減輕家庭負擔，另一方面也要給予多孩家庭直接的實惠。多孩家庭在社會競爭中處於不利地位，要通過政策引導和優惠政策，改變這種不利位置。

報導表示，人們的日常花銷除了衣食住行遊購娛，還有教育等方面，其中衣食住行是硬性消費，政府可以在住和食物上做文章，在教育等公共支出較多領域，也可以積極引導。應減少直接補貼的比例，以免出現越窮越生。

生育補貼和優惠政策對低收入家庭較有吸引力，但從國家財力來看，補貼很難會高到改變中產階層生育願望的地步。生育將占用一個人力資源，在現代分工打破家庭單位的情況下，成本很難降低下來。

現在很多情況已經發生根本性改變，生存無憂之後，人們對多生的熱情不高，多子多孫也不再是社會成功的標誌。第七次人口普查資料顯示，2020年中國總和生育率是1.3，處於較低的水準，總和生育率高於2才能維持群體數量不減少。

報導指出，人口數量對保持經濟活力、經濟規模都很重要，大國保持一定數量的人口非常重要，應該有一個人口總量目標指引，為此需要長久努力。

目前，政策應以軟性引導為主，比如上述地方鼓勵政策至少可以讓多孩家庭感覺到被社會重視，引導生育期家庭轉變觀念，讓多生在輿論中成為健康向上的行為。