韓劇《魷魚遊戲》上映不到一個月就攻佔全球排行榜冠軍，也捧紅了劇中的主角與配角，其中「韓美女」一角由今年45歲的金姝怜（김주령）演出，最近她受訪以氣質直髮入鏡，白皙皮膚相當吸睛，而她出道多年，過去多參加獨立電影，還和51歲同名金秀賢的演員拍過床戲，劇照中可見她裸著上半身被男主角從背後環抱，相當唯美。

金姝怜過去曾演出電影《熔爐》，也曾在人氣電視劇《SKY Castle天空之城》演出揭穿姪女念哈佛大學真相的阿姨，之後她和《熔爐》導演黃東赫再遇見，對方便邀她來演《魷魚遊戲》，沒想到使她一夕之間爆紅全球，IG追蹤人數從400多人突然激升到192萬人，而且還在持續飆高中，令她始料未及。

金姝怜私下長直髮造型被讚美魔女。（圖／翻攝自kimjooryoung IG）

擁有大眼挺鼻的金珠姈透露，23歲時曾參加韓國傳統「春香小姐」選美比賽，而隔年她就參加電影《青春》出道，該片主角則是裴斗娜，年輕時金珠姈就讀東國大學舞台劇電影系，畢業後就加入劇團踏進演藝圈，也曾參加《陽光先生》、《VOICE 3》、《Sky Castle》等作品，默默耕耘好配角的身分，2005年獲得仁川話劇節最優秀女演員獎。

金姝怜過去就曾挑戰過床戲。（圖／取自韓網）

金姝怜在《魷魚遊戲》中留著一頭捲髮，外型如大嬸，個性現實，還跟反派大哥有親密戲，令人印象深刻，但其實她真實年齡才45歲，與舒淇、林心如等人同年，而她過去早就挑戰過床戲，和51歲同名金秀賢的男演員演出電影《無眠之夜（Sleepless Night，잠 못 드는 밤）》，劇中她與金秀賢飾演結婚第二年的夫妻，白天金姝怜是瑜珈老師，金秀賢則是工廠工人，夫妻倆過著簡單的生活，夜晚也如一般夫妻發生親密關係，某天兩人突然考量到是否該生個小孩，男方卻轉身離開，為這樁婚姻投下了變數，該片先前在在第13屆全州國際電影節首映，獲得電影類大獎和觀眾獎，頗受好評。