新北市民政局規畫青春山海線宗教文化之旅，串聯北海岸淡水大拜拜、九庄大道公輪祀及半嶺訪源3在地傳統慶典廟宇邀請民眾到訪體驗，並在民政局粉專發起「尋訪新北宗教文化城」線上活動，留言曾經到訪的新北特色宮廟並標註好友，有機會獲得限量關公章及文昌章等熱門宗教文創品，不僅能用印還可作為風水擺設。

民政局長柯慶忠表示，新北宗教文化底蘊深厚、類型多元，從神像、祭祀用具，到儀式壇場中所見的神像掛軸、法器、紙糊藝術、神明神將服飾及廟宇建築等，匯集了台灣傳統工藝精華。

柯慶忠說，在地特色慶典是新北珍貴的文化資產，這次特別推出短片，希望用更生動方式介紹青春山海線上淡水、三芝及石門地區極具歷史文化價值的宗教慶典，也歡迎民眾利用周休二日，來場輕旅行踏訪體驗。

「淡水大拜拜，是淡水最熱鬧的日子」，淡水清水巖主任委員李宗燦表示，淡水清水巖每年農曆五月初五、初六遶境慶典的起源，相傳是在日據時期淡水地區發生瘟疫，地方人士於端午節隔天請出清水祖師遶境消災解厄，此後遶境便成為每年習俗，沿襲至今近百年。儀式不僅盛大，更結合淡水各大宮廟藝陣，兼及日巡及暗訪，熱鬧非凡，在2013年列入新北無形文化資產。

淡水三芝九庄輪祀保生大帝文化協會總幹事陳崇煌則表示，淡水三芝九庄大道公輪祀來源，據傳為清乾隆年間移墾民眾自白礁慈濟宮分香而來，原於滬尾碼頭蓋小屋供民祭拜；由於各庄爭迎熱烈，咸豐年間由燕樓李家捐獻大爐，供地方8個庄頭輪流祭祀，地方稱為「八年輪祀八庄大道公」。

此外，石門妙濟寺管理人曾清松則深入介紹金包里半嶺地區的「半嶺訪源」遶境活動。曾清松說，兩百多年前先人渡海來台，最先是在金山半嶺土地搭草壇供奉天官大帝，後遷至金包里三界壇聖德宮合祀三官大帝，因香火鼎盛，分別建廟，天官大帝金身留在聖德宮，開基錫爐迎請到萬里大鵬天護宮；近年聖德宮號召信徒重新整闢半嶺古道至三界壇段，舉辦年度遶境，起自金包里三界壇聖德宮，終至石門妙濟寺一段。

民政局表示，這次以青春山海線行經地區為主軸，規畫宗教文化旅遊路線，除邀請民眾一同欣賞短片，也歡迎前往「新北民政保平安」粉專留言曾經到訪的新北特色宮廟並標註好友，就有機會獲得限量好禮。