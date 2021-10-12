近期詐騙手法相當多元，警方也積極與銀行、超商合作，共同防制並阻絕詐騙，保住民眾財產，市長侯友宜本(12)日利用市府治安會報，頒獎表揚攔阻民眾遭詐騙有功之金融機構行員及超商店員，其中更首創邀請今年攔阻3件詐騙案件以上共11家績優分行一同接受頒獎，希望新北市各家金融機構能共同來響應，關懷並發現民眾是否有異常狀況，立即通報警方來攔阻，將詐騙傷害降到最低。

新北市政府頒發110年績優攔阻詐騙金融機構分行，其中更首創邀請今年攔阻3件詐騙案件以上共11家績優分行一同接受頒獎。(新北市警察局提供)

據新北市警方統計，今年1至8月由金融機構、超商攔阻詐騙共279件，金額多達1億77萬5000元，較去年同期上升近160%，顯示詐騙案件仍有上升趨勢，但也有賴平日轄區分局與金融機構行員及超商店員合作默契，能機警覺察、主動關懷提問被害人，使新北市成功攔阻詐騙案件及金額大幅增加。本次受獎的國泰世華鋃行學府分行行員楊惟淳，於9月13日中午受理65歲林姓婦人匯款案件，機警發覺匯款對象有異疑遭詐騙，立即報告分行主管及通報土城分局員警到場了解並勸說，成功攔下15萬元的「律師費」，讓林姓婦人相當感謝銀行人員及員警的熱心，直說好險沒有匯款成功。

新北市政府頒發110年績優攔阻詐騙金融機構分行，其中更首創邀請今年攔阻3件詐騙案件以上共11家績優分行一同接受頒獎。(新北市警察局提供)

在本次治安會報，警察局也針對疫情期間治安狀況進行分析報告，數據顯示在疫情三級警戒期間（5月15日至7月26日），不論新北市或全國刑案發生均呈現下降趨勢，惟詐欺案件發生數不減反增，新北市較去年同期上升10.15%，全國則為9.29%。面對疫情解封，同時逐漸放寬防疫措施，以及中央五倍券開始發放，可能衍生治安狀況，市長侯友宜也指示市府團隊不能掉以輕心，務必做好準備，因應接踵而來的挑戰。

新北市政府頒發110年績優攔阻詐騙金融機構分行，其中更首創邀請今年攔阻3件詐騙案件以上共11家績優分行一同接受頒獎。(新北市警察局提供)

警方呼籲，詐欺集團透過各種社交網路平台，如臉書、LINE、Instagram等散布各種「無風險高獲利」的投資廣告吸引民眾，請切莫相信「高獲利免出門」、「保證獲利無風險」此等隱含詐財陷阱的投資標語。同時，新北市警方也製作假投資防詐騙宣導影片，與金融機構、超商組成第一線「攔阻被害防護網」，警銀及警超即時連線、攔阻詐騙，守護新北市民財產安全。