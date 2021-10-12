《國際經濟》拋開圖利中國指控 IMF董事會：支持喬治艾娃 12:522021/10/12 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際貨幣基金（IMF）執行董事會周一在開會檢討後，重申對總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）充滿信心。此前喬治艾娃被指控在之前的職務中曾向世界銀行人員施壓，要求修改數據以圖利中國。 董事會表示相信喬治艾娃在這個全球危機的放款機構中，將致力於保持最高的治理和誠信標準。 此外，國際貨幣基金表示，將開會商討是否採取額外措施確保機構防禦措施的強度，以維護IMF人員的公正性，並保持其投訴、異議和問責管道的暢通。 《國際經濟》美國防部前軟體長：中國贏了AI大戰 將主宰未來 名家觀點》郝敏：美國情報界針對中國的三大動向 #喬治艾娃 #IMF #圖利 #中國 #董事會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中歐氣候公報 大陸允嚴控煤炭消費 04:102021/10/12 產業財經 社評／日本對台走向 關鍵在中美大局 04:102021/10/12 焦點新聞 拜登只考慮取消部分豁免範圍... 美商界：擴大中國關稅豁免 04:102021/10/12 全球財經 前五角大廈首席軟體官：科技轉型緩慢 美國AI已輸中國 04:102021/10/12 話題觀察 權證星光大道－中國信託證券 漢磊 利多題材報佳績 04:102021/10/12 證券．權證 新興市場Q4有望補漲 04:102021/10/12 投資理財 爆改世銀數據 IMF總裁保住職位 12:182021/10/12 國際 富達：全球經濟成長風險不斷 對股債採中立並增持現金 12:332021/10/12 財經 操盤心法－關注中美情況 台股科技資訊具優勢 04:102021/10/12 證券．權證 《國際經濟》派對進入尾聲？美股Q3獲利恐到頂(2-1) 09:452021/10/12 財經 《國際經濟》派對進入尾聲？美股Q3獲利恐到頂(2-2) 09:452021/10/12 財經 財經熱門新聞 打房123 央行確立房貸利率三級制 - 財經要聞 - 工商時報 退休好生活》小心！老闆從薪資扣6％當勞工退休金 - 財經焦點 - 中國時報 明天全靠台積電？小心 還有3大未爆彈 - 財經 航運又被殺到絕望 「少年海神」暴賺千萬去哪了？他揭驚悚真相 - 財經 晶片荒 台積出招一石二鳥 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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