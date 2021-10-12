近日一名男子表示，女友不會騎車及開車，就連自己坐公車到西門捷運站也有障礙，令他忍不住PO網抱怨，「這麼廢？都28歲的阿姨了」，貼文曝光後，千名網友對「阿姨」兩字非常不滿，並留言撻伐「才28歲就被叫阿姨，你出來講清楚」。

該名男子昨（11）日匿名於臉書粉專《靠北女友my girl》指出，女友不會騎車，也不會開車，但女友就連自己一個人搭公車到捷運西門站都不敢，說西門町常有怪人出沒，希望他能載，讓他不滿怒罵「我女友怎麼這麼廢？都28歲的阿姨了」。

貼文曝光，卻讓千名網友炸鍋，「才28歲就被叫阿姨，你出來講清楚」、「28歲被喊阿姨？真是沒有禮貌的小孩，阿姨在此容不得你放肆」、「28叫阿姨？那我不就阿嬤了？」、「才28歲就喊阿姨，你會不會聊天啊」、「阿姨怎麼了嗎？有意見嗎？」、「我都33歲了，你說該怎麼稱呼？」、「我老婆也不會騎車和開車，甚至腳踏車也不會騎，都是我載她的」。

不過也有網友認為原PO的女友問題也不小，「身為人類基本能力還是要有的，跟年紀無關」、「其實什麼都不會也蠻麻煩的，外勞還比較厲害」、「28歲這樣子，的確有點麻煩」。