新北市力推電動公車，國光客運繼接手新巴士轉型營運582、578路線電動公車上路之後， 每月搭乘人數達3萬人的579路線公車也全面汰換為電動公車，13日上線營運，新北市電動公車總數也達到76輛。

交通局長鍾鳴時上午出席「國光客運新北市全電動公車路線啟動記者會」時指出，新北市配合行政院2030年市區公車全面電動化政策，並透過「新北市政府推動綠能環保人本公共運輸市區公車購車補貼要點」，鼓勵各客運業者汰換車輛，迄今加上明天上線的579路線的7輛電動公車，新北市電動公車總數己達76輛，並持續推進。

新北579路線升級電動公車 總數突破76輛。（新北市交通局提供）

交通局運輸管理科長林詩欽表示，579路線行駛明志國小 - 台北車站，在去年7月由F216新巴士轉型市區公車，並由國光客運接手經營，車輛品質全面提升，依乘客需求動態加密發車班次，每月搭乘人數約3萬人次。

國光客運指出，今年7月起陸續將582（五股立體停車場─台北車站）、578（泰山公有市場─台北車站）路線公車全線汰換為「抗疫2.0」電動公車，579路線的7輛全新電動公車也將於明天上路，30輛電動公車全數到齊，也將全力催生第4條新路線，並擴大推展到其他縣市。

國光客運明也將舉辦「搭電動公車送蘋果」回饋活動，上午7時起在579的明志國小站、578的泰山公有市場站與582的五股立體停車場等三個發車站，贈送每位乘客1顆蘋果，總共準備999顆，送完為止。