今年7月彰化一名林姓男子，趁著和美一家地瓜球攤打烊休息後，凌晨摸黑徒手竊取店家放在攤位儲物櫃內的彰化家扶愛心捐款箱，竊取捐款箱內的3000元現金後隨即將捐款箱丟棄，隔天店家開門後發現捐款箱遭竊報警，警方循線逮到林男並將其移送彰化地檢署偵辦，最終林男遭法院依竊盜罪處拘役30天，可上訴。

覬覦捐款箱的民眾很多，這2年彰化家扶在員林、和美等地區被偷了4次，除了店家打烊闖空門偷竊之外，更有幾次小偷直接趁店家不注意時，大白天直接摸走捐款箱，彰化家扶中心也被偷怕了，除了加強對業者的防盜意識，也只能呼籲民眾不要再偷了。

愛心捐款箱連遭竊 彰化家扶：拜託別偷了。(彰化家扶提供／吳建輝彰化傳真)

家扶中心主任王震光表示，和美這間比較特殊，因為業者收攤後，都會將捐款箱收納到攤位下方的儲物櫃內，還會塞到最裡面，併用其他東西將他掩埋，正常人如我打開櫃子根本也看不到捐款箱，所以店家也在懷疑是不是小偷已經觀察很久，有預謀犯案的可能。

他說，疫情期間所有家扶兒也無法打工，扶助家庭的經濟同樣受到影響，他也坦言知道偷捐款箱的民眾，肯定也是有一定程度困難，才會這樣鋌而走險，但呼籲他們應該尋求正規的管道，找到社福機構，甚至家扶也願意幫忙，來協助轉介到適合你的機構來給於協助。

王震光強調，對於所有不法的行為他們都不樂見，法官的判決也都尊重，也再次呼籲所有民眾，若家裡真的有困難可以說，千萬不要犯法，得不償失，還可能面臨司法的判決。