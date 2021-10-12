全國5月15日至7月26日三級警戒期間，刑案數均較去年同期下降，唯獨詐欺案件發生數不減反增，新北市較去年同期上升10.15％，高於全國的9.29％。新北市長侯友宜今（12日）上午利用治安會報時間，頒獎表揚攔阻詐有功的金融機構行員及超商店員。

據新北市警察局統計，今年1至8月由金融機構、超商攔阻詐騙共279件，金額多達1億77萬5000元，較去年同期上升近160％。警察局表示，近期詐騙手法相當多元，警方也積極與銀行、超商合作，共同防制並阻絕詐騙，保住民眾財產，

新北市長侯友宜今（12日）上午利用治安會報時間，頒獎表揚攔阻詐有功的金融機構行員及超商店員。（警察局提供）

新北1至8月阻詐破億元 侯友宜今表揚績優行員

新北市長侯友宜今（12日）上午利用治安會報時間，頒獎表揚攔阻詐有功的金融機構行員及超商店員。（警察局提供）

表揚典禮中首度邀請今年攔阻3件詐騙案件以上共11家績優分行一同接受頒獎，希望新北市各家金融機構能共同來響應，關懷並發現民眾是否有異常狀況，立即通報警方來攔阻，將詐騙傷害降到最低。

警察局表示，受獎的國泰世華銀行學府分行行員楊惟淳於9月13日中午受理65歲林姓婦人匯款案件，機警發覺匯款對象有異疑遭詐騙，立即報告分行主管及通報土城分局員警到場了解並勸說，成功攔下15萬元的「律師費」，讓林姓婦人相當感謝銀行人員及員警的熱心，直說好險沒有匯款成功。

警方呼籲，詐欺集團透過各種社交網路平台，如臉書、LINE、Instagram等散布各種「無風險高獲利」的投資廣告吸引民眾，切莫相信「高獲利免出門」、「保證獲利無風險」此等隱含詐財陷阱的投資標語。同時，新北市警方也製作假投資防詐騙宣導影片，與金融機構、超商組成第一線「攔阻被害防護網」，警銀及警超即時連線、攔阻詐騙，守護新北市民財產安全。

新北市政府頒發110年績優攔阻詐騙金融機構分行

1.國泰世華土城分行，共攔阻5件，總計572萬2332元。

2.中國信託板橋分行，共攔阻5件，總計261萬5081元。

3.中國信託三重分行，共攔阻4件，總計31萬5000元。

4.臺灣銀行板橋分行，共攔阻3件，總計390萬元。

5.國泰世華後埔分行，共攔阻3件，總計156萬940元。

6.中國信託板新分行，共攔阻3件，總計92萬2000元。

7.永豐銀行東板橋分行，共攔阻3件，總計63萬5000元。

8.中國信託板和分行，共攔阻3件，總計28萬9060元。

9.永豐銀行積穗分行，共攔阻3件，總計28萬元。

10.中國信託北蘆洲分行，共攔阻3件，總計27萬3000元。

11.中國信託汐止分行，共攔阻3件，總計25萬5000元。