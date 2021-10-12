韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)受惠內用需求回溫、展店效益及推出新品牌挹注，2021年9月合併營收回升至近5月高點，帶動第三季合併營收自近2年半低點回升，雙創同期次高。展望後市，公司對10月營收持續回溫樂觀看待，預期今年至少可新展10家店。

豆府公布2021年9月自結合併營收1.5億元，月增4.19％、年減0.38％，回升至近5月高點，帶動第三季合併營收3.69億元，季增達18.73％、年減29.05％，自近2年半低點回升，雙創同期次高。累計前三季合併營收11.92億元、年減7.86％，仍創同期次高。

豆府表示，在餐飲持續開放內用下，9月營收已恢復至疫情前的8成以上，且8月新展的4間門市營收均維持一定水準。其中，獲米其林必比登推介的泰式炒河粉品牌「Baan Phadthai帕泰家」，8月初進駐信義新光A8試營運，在疫情下獲得不錯成績，挹注營運成長動能。

此外，豆府再推出韓式火鍋新品牌「釜山宗家」，9月中進駐統一時代百貨開幕以來亦獲消費者好評，同步挹注9月營收表現。隨著疫情趨穩，餐廳內用規定逐步鬆綁，豆府預期將有助來客數增加、帶動營收成長，在疫情期間導入的外帶外送服務亦將持續挹注營收。

為迎接雙十連假及振興五倍券發放，豆府加碼推出相關加碼回饋活動，搶攻報復性消費熱潮，盼進一步挹注營收成長動能。同時，亦持續與與超商通路合作，預計10月中下旬推出涓豆腐明星產品「韓式蜂蜜醬味炸雞」冷凍包，為10月營收挹注成長動能。

豆府10月初再新展1家韓姜熙的小廚房，迄今合計新展9家店，包括北村豆腐家3家、韓姜熙的小廚房2家，姜滿堂及飛機河粉各1家，以及新品牌帕泰家、釜山宗家。展望後市，鑑於疫情不確定性，豆府將審慎評估展店，預計年底前再新展1家涓豆腐。