遊戲研發廠商傳奇網路（4994）近期新手遊將推出，目前預約人數已經突破80萬，預計將在10月推出，預期遊戲上線之後，將有望帶動傳奇網路第四季營運表現。傳奇網路近年來改變發行模式，不再透過授權代理商，而是直接在海外自主發行，以提升利潤表現。下半年營運重點將放在海外市場，近期除了旗下自製手遊推出全球版以外，另一款MMORPG手遊新作《戰鬥吧龍魂》日本版已於9月上旬推出，預期10月開始將完整貢獻單月營收。

傳奇網路9月營收2.34億元，較前月略減一成，單月營業利益為1022萬元、稅前每股盈餘為0.01元。累計今年前9個月營收22億元，營業利益2.7億元、稅前利益1.36億元，累計前三季稅前每股盈餘為1.23元。

傳奇網路過去以端遊見長，且累積不少經典IP，2015年開始轉型做手遊，中間歷經一段辛苦的轉型期，2016年～2018年連續三年虧損，營運陷入低谷。

2018年底，傳奇網路授權旗下《拉普拉斯的神子》IP給中國遊戲廠商簡悅，開發為手遊《風之國度》，該遊戲在台灣、香港、日本等市場取得亮眼成績，才正式帶動傳奇網路走過轉型期。

在營運模式上，過去傳奇透過在海外發行遊戲，除了授權給各國的發行商以外，要不就是在當地自己建立團隊，不過現在進入手遊時代，直接在雙平台就可以做全球發行，好處一是可以直接面對用戶，讓產品調整的週期縮短、更有效率，第二則是利潤也較過去提高。

先前傳奇網路與趣炫網絡合作研發的日系幻想MMO手遊新作《戰鬥吧龍魂》已經在6月發行繁體中文版，日本版則已於9月上旬正式推出，不過，因為日版上線初期投入宣傳行銷費用較高，連帶影響9月單月營業利益。不過隨遊戲穩定營運，加上10月起將可開始貢獻完整單月營收，法人預期，新產品的相關效益將會陸續顯現。

展望第四季營運，除了《戰鬥吧龍魂》以外，傳奇網路旗下自製手遊《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》全球版預約已於九月中旬展開，目前預約人數已經突破80萬，預計10月推出，將有望帶動第四季營運表現。