世衛組織的專家小組建議，應為免疫系統較弱的人，接種第3針新冠疫苗加強劑，當中包括年滿60歲，已完成接種中國國藥及科興疫苗的人。香港特首林鄭月娥今表示，短期內會邀請4名政府專家顧問和衛生署轄下的疫苗可預防疾病科學委員會專家開會，決定何時為特定組群接種第3劑新冠疫苗。

林鄭月娥表示，有外國駐港的企業和商會希望香港可以放寬檢疫安排，但她認為香港需要繼續嚴格執行外防輸入的措施，爭取與內地恢復通關，她已親自向外國商會解釋，無人不同意與內地通關的重要性，相信香港作為國際金融中心的地位，不會因為未能通關就受到影響。

她表示，香港每日都有輸入確診案例，如果沒有檢疫措施，病毒將很容易進入社區，早前一名機場貨站人員確診，已導致超過400人要接受檢疫，如果每日都有5至6人確診，將增加社區感染的風險，醫院亦可能不勝負荷。

她又說，從商界的角度，本地的疫情管控工作已做得非常好，香港不用封城或實施禁足令，市民每日都可以上班。但香港新冠疫苗接種率仍不理想，不到7成合資格人口接種第一劑，她強調要和內地及其他地方通關，需要社會每個人配合，市民應鼓勵身邊家人和朋友打針。