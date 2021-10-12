ATP、WTA共站的印地安泉網球賽，台灣女將謝淑薇持續在女雙賽事傳回捷報，和比利時搭擋梅騰絲（Elise Mertens）在16強戰歷經一場辛苦的逆轉勝，以1比6、6比4、10比8淘汰波蘭絲薇雅蒂（Iga Swiatek）／美國瑪泰珂桑德絲（Bethanie Mattek-Sands），晉級最後8強，也報了今年法網女雙16強賽遭逆轉的一箭之仇。

謝淑薇／梅騰絲是大會女雙第2種子，遇到今年法網對壘過、且相當難纏的絲薇雅蒂／瑪泰珂桑德絲，首盤就連續遭破發讓出，第2盤也曾陷入1比4落後，不過比賽不到結束都有機會，「台比聯軍」硬是連破了對手3個發球局、連續追回5局，將比賽逼進搶10，靠著連得6分的氣勢取得8比1絕對優勢，雖然錯過3個賽末點，仍有驚無險地收下勝利。

原本都在每年3月進行的印地安泉賽事，去年因為新冠肺炎疫情停辦一次，今年恢復舉辦，但上半年在疫情尚未趨緩下延期，直到這個月隆重登場，謝淑薇也和球迷分享參賽心得，表示現場粉絲很熱情可愛，讓她相當享受參賽過程，也建議網球迷可以把這項賽事列入自己的看球清單，來了之後會喜歡上印地安泉賽事的氛圍與美食。