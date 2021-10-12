104旗下104玩數據觀察中南部亮點工作指出，全台工作集中於北部，但七年來，中部工作增加近7萬個、暴增67％，南部增加近5萬個、增幅51％，同期間，北部成長10萬個、增幅30％。若以縣市來看，高雄和台南工作數居六都之末，但已是中南兩大雙星，而半導體、重化工業為中南部高薪產業；」工程師、製鞋人員等薪水超過北部。

工作機會近6成仍在北部 中南部合占4成

近年來，政經話題南移、南科中科熱度升高，北漂族倦鳥歸巢，回得去嗎？104玩數據表示，產業長期重北輕南，北部提供絕對多數的工作機會，2021年第三季平均每月工作數77萬個，57％集中在北部，中部占22％、南部占18％。不過，相比2015年同期，七年來，北部工作數增加約10萬個、增幅30％，中部增加約7萬個、增幅67％，南部增加近5萬個、增幅51％，中南部增幅超車北部。

南雙雄之外，苗栗、嘉義工作數略勝

工作數多集中於北部都會區，六都當中，台南市5.4萬個、高雄市6萬個居六都之末。六都之外的其他縣市，僅苗栗縣1.5萬個、嘉義縣市1.1萬個略高，其他都低於1萬個，就業難度確實較高。

其中，苗栗縣七年增幅77％居19縣市之冠，上週104玩數據公布台灣本島19縣市薪資三榜單，苗栗縣一舉拿下兩大狀元。哪些產業帶動中南部工作數增長？最近7年，中南部工作數增幅最高的產業是建築營造及不動產、農林漁牧水電資源業，反應2015年高鐵苗栗、彰化、雲林站正式營運，以及中科南科近年來擴建廠房等需求。

半導體及重化工業居中南兩大高薪產業

以產業類別來看，半導體聚落已從北部竹科延伸到中科及南科，中科上半年營收約4828億、年增約12％，南科上半年營收約4860億、年增約32％，已達竹科三分之二。石油煤製品製造業、及鋼鐵等重工業長期以來也支撐中南部產業命脈。中南部其他產業薪資普遍低於北部。

工程師、鞋類製造、農畜人員薪資超越北部

至於職務部分，中南薪資高於北部的亮點職務，集中於硬實力、地方特色產業的相關職務。其中，硬實力指的是醫生、教授/副教授/助理教授、以及工程師，主因醫療機構和大專院校為了吸引北部人才進駐或留在中南工作，月薪中位數比北部高出逾2萬元。

工程師則是半導體及光電南移擴廠，IC設計及製程工程師，月薪中位數比北部高出2千～5千元不等。地方特色產業指的是包括如製鞋人員、以及一般動物飼育人員，月薪高出2千～6千元不等。除此之外，中南部多數職務薪資確實低於北部。