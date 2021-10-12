在ARTGOGO數位號內，將駕駛座區改造成互動體驗遊戲，以打開藝術感官為主題。（新北市文化局提供）

新北市美術館與鶯歌陶瓷博物館聯手打造「鶯歌藝術季」，用藝術療慰疫情時代的心靈、品味日常生活的美好，作為新北市美術館前哨站的2台ARTGOGO藝術行動巴士，全新打造的ARTGOGO數位號內，駕駛座區改造成互動體驗遊戲，以打開藝術感官為主題，即日起至12月12日在鶯歌陶瓷博物館園區開放民眾免費體驗。

新北市文化局局長龔雅雯表示，新北市美術館於籌建期間持續推展藝術教育，於2019年為新北打造第一輛由退役公車改造的ARTGOGO藝術行動巴士，成為美術館化身主動走入社區，將藝術直送市民朋友的生活中，實踐了無牆美術館的精神，今年更推出第二輛行動巴士，希望帶來不一樣的藝術體驗，開啟美術館與大眾的多元對話。

色彩繽紛的ARTGOGO 1號車-美術號，以國小學童為對象，融合美術館藝術STEAM教案開發成果，轉化為遊戲式互動體驗裝置，如透過動手操控，觀察光影與動物剪影微妙變化的「我是小小觀察員」，另有高人氣的「動物積木」等，藉由多樣的感官體驗學習引發兒童無限的想像力，拉近與藝術的距離。

新登場的ARTGOGO 2號車-數位號以打開藝術感官為主題，針對國中以上的學生及一般大眾為對象，期待民眾能在遊藝中開啟對藝術的感受力，「創造」、「設計」至「守護」自己的美術館。

ARTGOGO 2號車以新北典藏作品為核心，開發多項趣味的數位互動體驗單元，包含「藝術蒙太奇」、「藝術直覺」等，讓民眾以藝術家經典作品的元素，透過數位互動創造出個人獨一無二的藝術作品；「CARGOGO」單元則邀請民眾擔任司機坐上駕駛座，肩負起將展品安全護送至美術館展覽的重要任務。透過遊戲親近新北市的典藏藝術資源，也對新北市美術館多一點想像與認同，讓美術館陪伴大家一同成長。

文化局表示，2台藝術行動巴士首次同時同地亮相，即日起至12月12日停靠在鶯歌陶瓷博物館，期間逢周五、六、日13時至17時開放，民眾參體驗及填答問卷就有機會獲得動物積木、藝術家量身繪製之似顏繪等好禮。