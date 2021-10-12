台中市警察局第六分局分局長蔡元戎呼籲，隨著疫情趨緩、飲宴聚會變多，要記得「酒後不開車、開車不喝酒」才是安全回家的捷徑。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局分局長蔡元戎12日上廣播進行犯罪預防及交通安全宣導，適逢10月交通安全月，提醒聽眾朋友「路口慢看停，行人停看聽」，疫情趨緩，出遊潮湧現，「酒後不開車、開車不喝酒」才是安全回家的捷徑，以生動案例分享提升宣導效果。

蔡元戎今日到警察廣播電台台中分台節目，針對警六分局轄內有逢甲大學、僑光科大以及東海大學，學校周邊的交通事故防制為該分局一直努力的方向。

他表示，9月初親自帶領交通、偵查幹部前往轄內3所大學拜訪校長，與校長暢談交安、治安及學安，並與校方深度交換意見，為的就是守護大學生的交通、校園安全。

中央疫情指揮中心近來逐步放寬防疫指引，蔡元戎強調，KTV等場所在10月5日起有條件恢復營運，防疫期間務必落實唱歌全程戴口罩、只能飲水和非酒精飲料等規定，警方將加強宣導並不定時前往稽查。

他呼籲，隨著疫情趨緩、飲宴聚會變多，要記得「酒後不開車、開車不喝酒」才是安全回家的捷徑，警方對於酒駕行為絕不寬貸，持續加強取締，展現酒駕零容忍的執法決心。

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