台灣民眾黨立委高虹安今天指出，簡訊實聯制3億元預算估可供30億則簡訊使用，目前已用近23億則，未來若經費用罄，該怎麼辦；國家通訊傳播委員會主委陳耀祥表示，希望電信業者共體時艱，撐到最後。

立法院會今天繼續邀請行政院長蘇貞昌率各部會官員進行施政總質詢。

高虹安質詢指出，立法院之前審查紓困振興第三次追加預算，編列了3億元簡訊實聯制預算，以每則簡訊新台幣0.1元計算，預計可發30億則簡訊。

高虹安說，目前簡訊實聯制已用了近23億則，快接近30億則數量，目前全台灣民眾每天發出的簡訊約1500萬到2000萬則，未來若簡訊實聯制費用用罄，該怎麼辦。

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥備詢表示，政府會撙節支出，會和電信業者協調，希望共體時艱；簡訊實聯制沒有每則0.1元問題，成本費用是級距式，希望可以用3億元維持到最後。

高虹安並說，自從去年疫情以來，有關口罩、藝文振興券、五倍券、COVID-19公費疫苗預約平台等，都以不可預見危難為由，全採限制性招標，兩年至少發包新台幣6.67億元，「全台灣只有關貿這家公司可以開發大型系統嗎？」

高虹安說，COVID-19公費疫苗預約平台，採購金額高達1.98億元，但以市面上的代管網站WP engine為例，最貴的方案為每個月241美元，每月可提供40萬次的常態性流量；若假設全台灣每月有1000萬次的流量訪問，以WP engine的價格換算下來一年只要216萬元，1.98億元採購費用不合理。

衛生福利部長陳時中表示，關貿公司曾與衛福部合作過，獲得信任；去年底今年初本來要運用健保系統，建置疫苗預約平台，後來規劃時發現疾管署跟健保的平台很難結合，所以需要一個新的平台結合兩者。

行政院長蘇貞昌備詢表示，疫情變化非常大，打疫苗一開始是地方政府造冊施打，後來決定採預約系統，而其中涉及健保卡資料開發運用和換軌問題，關貿公司有充足的經驗。

高虹安指出，關貿公司近來出了很多問題，包含簡體字、資安疑慮、當機等，政府採購應維持品質，不能只有關貿公司一家。蘇貞昌回應，「做不好都要檢討」。（編輯：楊凱翔）1101012