圓規颱風氣象局僅發海警，但從昨天(11日)到今天宜花東及雙北風強雨大，各地頻傳淹水、坍方、路樹倒塌、土石崩落等災情，被網友封為今年最有感、最強颱風，比之前發陸警的強颱燦樹還厲害。對此氣象局解釋，圓規位處季風低壓帶中，周圍環流大，加上北邊剛好有高壓通過，造成台灣附近的環境風力偏強、外圍雲帶發展旺盛，因此風雨特別大。

氣象局課長林秉煜表示，圓規颱風是在季風低壓帶中的一個天氣系統，在季風低壓帶的周圍環流偏大的，風也特別強，因此民眾的感受會特別強烈。

颱風沒侵台，卻造成東半部狂風暴雨。圖為中橫公路九曲洞明隧道口附近，持續出現落石，中橫持續封閉。（公路總局提供）

林秉煜表示，前天到昨天(10至11日)圓規颱風逐漸往西移動，接近呂宋島的過程中，北邊也有一個高壓在逐漸通過，造成台灣附近的風比較強，以及台灣海峽的地形效應加乘影響，因此除了颱風周圍以外，台灣附近整體的環境風力都比較偏強，有9至12級的陣風，沿海浪高達3至6米左右。

圓規颱風外圍環流廣闊、深厚且水氣豐沛。(翻攝自氣象局)

氣象局指出，今天上午圓規颱風通過東沙島及中西沙島海面，逐漸遠離，但颱風外圍廣闊、深厚且水氣豐沛的外圍環流，今天仍為台灣東半部、西半部山區及屏東帶來顯著降雨，預計晚間以後降雨才逐漸趨緩。