55歲王姓駕駛今（12日）中午12時許，駕駛791公車行經新北市瑞芳區台2線、濱海公路靠近蝙蝠洞附近，正準備駛入隧道時，疑因打滑自行衝撞路旁護欄，造成車上3人輕傷送醫，公車前門嚴重凹陷變形、防撞桿掉落、擋風玻璃破碎，詳細車禍原因待進一步釐清。

55歲王姓駕駛今（12日）中午12時許，駕駛791公車行經新北市瑞芳區台2線、濱海公路靠近蝙蝠洞附近，正準備駛入隧道時，疑因打滑自行衝撞路旁護欄，造成車上3人輕傷送醫。（翻攝）

據悉，王姓駕駛酒測值為零，他向警方表示，要進入隧道時疑因轉彎輪胎壓到邊線，車體才會滑出衝撞路邊護欄。警方已調閱監視器進一步釐清。