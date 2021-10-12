瑞芳公車疑打滑自撞護欄 擋風玻璃碎裂 3人送醫 13:382021/10/12 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 55歲王姓駕駛今（12日）中午12時許，駕駛791公車行經新北市瑞芳區台2線、濱海公路靠近蝙蝠洞附近，正準備駛入隧道時，疑因打滑自行衝撞路旁護欄，造成車上3人輕傷送醫。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 55歲王姓駕駛今（12日）中午12時許，駕駛791公車行經新北市瑞芳區台2線、濱海公路靠近蝙蝠洞附近，正準備駛入隧道時，疑因打滑自行衝撞路旁護欄，造成車上3人輕傷送醫，公車前門嚴重凹陷變形、防撞桿掉落、擋風玻璃破碎，詳細車禍原因待進一步釐清。 55歲王姓駕駛今（12日）中午12時許，駕駛791公車行經新北市瑞芳區台2線、濱海公路靠近蝙蝠洞附近，正準備駛入隧道時，疑因打滑自行衝撞路旁護欄，造成車上3人輕傷送醫。（翻攝） 據悉，王姓駕駛酒測值為零，他向警方表示，要進入隧道時疑因轉彎輪胎壓到邊線，車體才會滑出衝撞路邊護欄。警方已調閱監視器進一步釐清。 55歲王姓駕駛今（12日）中午12時許，駕駛791公車行經新北市瑞芳區台2線、濱海公路靠近蝙蝠洞附近，正準備駛入隧道時，疑因打滑自行衝撞路旁護欄，造成車上3人輕傷送醫。（翻攝） 小飛機墜毀加州波及住宅 至少2死2傷 受困南澳海蝕洞 驚魂17小時 長浪阻斷回程路 直升機吊掛救出16人 #公車 #駕駛 #蝙蝠洞 #3人 #輕傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 超紅回波連成一線 鄭明典：狂風暴雨來了 花蓮人全被嚇醒 08:382021/10/12 生活 賴比瑞亞陸僑遭嚴重武裝搶劫 中使領館籲加強安全防範 10:092021/10/12 兩岸 恐怖影片曝光 砂石廠側牆瞬間垮下 計程車遭吞沒奪命 10:312021/10/12 社會 35歲華航機師猝死機艙 父怒控「過勞」法院判決出爐 11:362021/10/12 社會 獨》高雄警洩個資案收押第3人 「緝毒英雄」小隊長遭同袍咬出 11:152021/10/12 社會 高捷、輕軌運量 雙破疫情以來紀錄 04:102021/10/12 地方新聞 台中17噸大貨車撞行人 男卻卡50公尺外汽車底亡 女駕駛嚇壞 10:032021/10/12 社會 自家人不挺台北通 議員酸打臉柯 04:102021/10/12 地方新聞 房思瑜龍舟比賽向江宏傑討教 肩膀拉傷勤做復健想回歸《全明星》 09:532021/10/12 娛樂 囂張醉漢！餓了入侵民宅煮食 持刀刺傷屋主還放火燒屋 12:232021/10/12 社會 小黃運將遭砂石廠倒塌活埋 消防隊獲報時間曝「恐怖巧合」 11:452021/10/12 社會 社會熱門新聞 【獨家】毒品入侵國防大學 管理學院驚爆學生校內吸毒遭逮 - 社會 5G算什麼！36G「正妹店長」推方案 客人全點頭說好 - 社會 文青女友真面目「性慾強又能吃」 廢宅哀嚎招架不住 - 社會 女激戰天菜伴郎嗨升天 狂喊「舒服」下秒胸悶險爽死 - 社會 獨》高雄警洩個資案收押第3人 「緝毒英雄」小隊長遭同袍咬出 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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