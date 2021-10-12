聯發科(2454)9月、第三季營收齊步登頂，第三季營收財測也輕鬆達陣，目前累計前9月營收已經達3647.61億元，相較去年大幅成長61.6%，法人更樂觀預言，聯發科全年有機會挑戰大賺6個股本，惟今日在大盤跌勢難擋，聯發科開低走低，午盤跌幅更來到逾2.5%，股價最低觸885元，摔下5日線，營收利多也成空包彈。

聯發科9月合併營收為479.06億元，月增加11.91%、年增加26.51%，超越今年6月的477億元、再度改寫歷史新高；累計前9月營收為3647.61億元、年增加61.58%；第三季營收1310.47億元，年成長34.7%、季成長4.25%，達陣財測範圍的中高標。

聯發科累計前9月營收相較去年同期大增逾6成之多，今年上下季淡旺季效應也不若以往明顯，聯發科第四季重中之重預計就是為旗艦5G SoC天璣2000，明年首季搭載天璣2000的終端就會在市場上出現，故最快本季就會開始拉貨，法人看好，由於5G高階產品的ASP較高，有利於毛利率的支撐和拉抬，對聯發科實質獲利會有明顯貢獻，看好聯發科今年有實力挑戰大賺6個股本。

聯發科看好今年全年營收會成長逾45%，但法人圈已有看好成長逾50%的預估，除智慧型手機在5G升級潮穩定帶動下外，聯發科在成長型產品包括ASIC(客製化晶片)、PMIC(電源管理IC)、WiFi6等，也均會有穩定成長。

聯發科法說會預計最快會在本月底登場，屆時公司將會對第四季營運、5G產品布局釋出更明確風向球。