柯賜海嗆「皇帝也不能逼人勞動」 親自出席強制工作釋憲案進行辯論

久未公開露面的「抗議天王」柯賜海，近期被發現蝸居在陽明山上的露營車，據了解，他近年深受帕金氏症所苦，又與家人發生財產糾紛，因此消失匿跡許久；而他在2013年針對入獄服刑強制工作案聲請釋憲，獲得司法院大法官受理，今（12）日在憲法法庭開庭辯論，柯賜海也親自出席並接受媒體採訪，表示自己是含淚、含恨、含怨、含怒回歸社會。

柯賜海表示，台灣是民主國家，不應該用勞改集中營的方式強制工作，國際公約也規定不能強制工作，且不能一罪兩罰，判刑法又判行政法，根本濫用職權，認為法官應實習坐牢一個月，接受管訓體會坐牢，就可以知道強制工作多麼惡劣。話鋒一轉，柯賜海拿出玉蘭花，表示要送給大法官，期待他能高風亮節，救台灣、救司法。

柯賜海手拿玉蘭花，稱要送給大法官，期待他能高風亮節，救台灣、救司法。（圖／中時新聞網直播畫面）

2013年柯賜海到司法院抗議，表示「強制工作」違憲，並遞交釋憲聲請書，後因涉及的官司陸續遭判刑定讞，除了入獄服刑外，也曾被送往台東的泰源技訓所強制工作。對此，柯賜海今直呼「我不甘心啦」，當時因帕金氏症表明不適合管訓，結果仍被硬壓進去，那不是去度假一兩天，而是強制工作，若不做就算違規，就得被送去跟精神病患關在一起。

柯賜海說，管訓期間要摺蓮花、做手工藝，都有規定要達成的數量，沒有人權、沒有自由，若沒達到就違規扣分，並禁止面會，讓他痛批根本是「血汗工廠」。

有媒體記者問他，若不做些工作，可能有些人出獄後沒有能力謀生，無法跟社會接軌。柯賜海表示，會偷就是會偷，有的是精神方面問題，自己因抗議司法不公被羅織罪名，此次是含淚、含恨、含怨、含怒回歸社會。他也說，回到社會誰會做木工、摺蓮花、釘小工藝品，根本跟社會完全脫節，無法與社會接軌。