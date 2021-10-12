受疫情影響，微風國賓影城宣布將在10月25日結束營業，而位於台中忠孝夜市的台中國賓影城也將自10月25日起暫停營業；對此，商場開發商：總太地產強調，雙方合約為20年，目前只是暫停營業，待疫情結束，台中國賓影城一定會再重返市場。

疫情重創影視產業，不但片商發片延宕，電影院受警情警戒規範，限飲食及降載容留人數等影響票房大受影響；國賓影城宣布結束微風國寶影城，並暫停台中國賓影城營業，其中台中國賓影城是2020年8月底開幕，該開發案是國賓跨足台中市場第一家戲院；更是總太地產涉足商場經營的首案；該建設案斥資3億元，雙方合約長達20年。

台中國賓戲院公告將自10月25日暫停營業。（翻攝自國賓戲院網站）

總太地產發言人陳思翰表示，台中國賓影城是暫停營業不是結束營業，他也坦言，該影城去年8月開幕，受疫情影響始終入不敷出，因而雙方協議自10月25日起暫停營業，但站在開發商立場，總太認為該影城是台中南區少見新式影城，並位於忠孝夜市內，仍有發展潛力，未來待疫情結束仍有可為，他也強調，屆時一定會重返市場、重新對外營業。