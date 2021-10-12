南韓36歲知名女星黃正音，過去曾以多部電視劇走紅，即使2015年末閃電結婚也絲毫不影響她的高人氣。而去年9月驚爆離婚的她，近日卻傳出懷上2胎，讓粉絲們又驚又喜。

黃正音2015年12月公開與職業高爾夫選手出身的鋼鐵業CEO李英敦戀情後，隔年2月便宣布結婚並在同年誕下兒子，而她也不吝嗇的透過IG與粉絲們分享私下家庭生活，幸福婚姻羨煞不少人。豈料，兩人的婚姻才過5年，便在去年9月爆出即將離婚的消息，並流傳黃正音已向法院遞交離婚申請書，休夫之路看起來勢在必行。

但沒想到，兩人經過將近1年的磨合與調解溝通後，黃正音的態度已逐漸軟化，她的經紀公司隨後也發出聲明表示「黃正音在調解過程中，了解到彼此立場的差異，透過深度溝通後決定維持夫妻緣分」，再度引發外界熱烈討論。

而兩人自從復合後便經常黏在一起，之後還帶著兒子前往夏威夷度假旅遊，如今又宣布懷上第2胎，可見感情再度加溫；黃正音目前也已取消所有工作、安心養胎，並期待明年2寶的到來。

黃正音過去曾以女團Sugar的身份出道，2004年宣布單飛並轉型成為演員後，陸續在《穿透屋頂的HighKick》、《她很漂亮》、《雙甲路邊攤》等電視劇中演出，精湛又自然的演技受到觀眾好評，也讓她人氣持續攀升。