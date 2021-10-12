基隆市文化局舉辦「2021向大師致敬彩虹燈塔影展」，今年邀請獲獎無數的導演周美玲，集結橫跨近30年、7部台灣大師級作品，主要多為性別議題類型，將於10月29日至31日齊聚基隆開映。

基隆市林右昌表示，「向大師致敬」為基隆每年重量級的藝文活動，藉由邀請出生於基隆的傑出藝術工作者進行策展，結合講座、課程與演出，期盼勾勒家鄉不同文化樣貌，讓民眾能一同感受這座城市的人文薈萃。這次透過影展方式進行，主題為「彩虹燈塔」，希望照亮台灣電影多元自由的樣貌。

導演周美玲說，為讓基隆市民更了解台灣多元性別議題的發展歷程，邀請多位電影人在影展期間出席講座。（陳彩玲攝）

基隆市文化局舉辦「2021向大師致敬彩虹燈塔影展」，將於10月29日至31日齊聚基隆開映。（陳彩玲攝）

文化局長陳靜萍指出，「彩虹燈塔」影展探討議題相當廣泛，從自我認同、身體性慾、愛恨情感到家庭接納，片單可說一網打盡。包含蔡明亮執導《青少年哪吒》、楊雅喆執導《女朋友。男朋友》、張作驥執導《醉・生夢死》、黃惠偵執導紀錄片《日常對話》，以及周美玲的《刺青》、《愛・殺》和紀錄片《私角落》。希望這些獲得國際與金馬肯定的作品，能讓基隆市民一飽眼福。

導演周美玲說，自己過往在不少作品中都會放入基隆的文化習俗，她認為，這是成長的記憶，從中植入深厚感情。這次為了讓基隆市民更了解台灣多元性別議題的發展歷程，邀請多位電影人在影展期間出席講座，包含導演蔡明亮、張作驥、黃惠偵；演員陽靚、黄尚禾，以及作家雪共同參與，得以一窺三十年來，台灣電影在性別議題上的嘗試與探索。

文化局補充說明，這次影展採取線上免費索票，10月19日起在基隆市文化局臉書粉專開放索票連結，並填寫報名表單，影迷千萬別錯過。