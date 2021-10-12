星展銀行台北分行宣布與全球最大半導體通路商大聯大投資控股股份有限公司，簽署2年期3千萬美元（約新台幣8億4千萬元）「永續連結貸款」，身為非製造業，星展提供予大聯大控股之永續連結貸款，不只從環境構面，亦將社會及公司治理之指標平衡的放入貸款指標內，顯示星展以具體行動，攜手客戶共同實踐永續的決心。

星展集團「永續連結貸款」的核心精神，是透過銀行提供貸款利率優惠，增加企業客戶驅動力，達成共生、共好的願景。星展銀行台北分行之永續連結貸款商品（Sustainability-Linked Loan）採用創新靈活的利率結構，當企業在相關指標中達到一定的成長幅度，銀行便主動調降貸款利率，以鼓勵企業客戶重視永續發展。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，企業平衡商業與永續之間發展已是全球趨勢，台灣永續金融的市場也正蓬勃成長，我們除了與企業簽署永續連結貸款，近年來已在推動台灣再生能源產業發展有傑出表現，包括積極參與太陽能及離岸風力電場專案融資，因此獲得《財資雜誌》（The Asset）2021年「公共建設獎」（Infrastructure Awards）四大獎項肯定。星展希望成為台灣企業在發展ESG相關規畫時，最值得信賴的商業夥伴。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有表示，負責任的銀行業務、負責任的企業營運和創造社會影響力，是星展集團的三大永續主軸，企業透過永續連結貸款商品，不僅在商業發展過程中達成永續價值，還可因此享受更靈活的金融優惠，創造銀行與企業雙贏。

半導體通路商大聯大控股代理之產品供應商超過250家，全球約有100個分銷據點，多年來積極響應企業永續經營，率先宣示2050年達成淨零排放，並於2030年階段性達成全集團營運據點（辦公室及自有倉）淨零排放，本次大聯大控股與星展銀行台北分行簽署「永續連結貸款」，除了將企業永續發展與營運本業結合，也期盼對於提升台灣產業界的永續思維發揮示範作用。