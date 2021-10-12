110年全國運動會將於10月16日起在新北市點燃戰火，高雄市代表隊12日在高市府四維行政中心進行授旗誓師，市長陳其邁力挺選手允當最堅強的後盾，他提到，明年市府體育預算增達8％外，也挹注1億元作為運動發展基金，而原本政見要興建10座國民運動中心，會追加到13座。

高雄市體育總會理事長許文宗提到，高雄市全運會代表隊曾在104年後拿下3連霸，但後來名次屢倒退，108年獲得第4名，今年可說是第4名保衛戰，他認為退步原因有很多，像是全國優秀選手的每月訓練補助金比其他縣市晚發6、7年，而國民運動中心也蓋得慢。

高雄市代表隊12日在高市府四維行政中心進行授旗誓師，市長陳其邁力挺選手允當最堅強的後盾。（柯宗緯攝）

高雄市代表隊12日在高市府四維行政中心進行授旗誓師，市長陳其邁力挺選手允當最堅強的後盾。（柯宗緯攝）

陳其邁重申，高雄市非常重視體育選手的培訓及運動賽事，在議會支持之下，包括在明年送到議會的體育預算增加8％，另增加了運動發展基金1億元預算。

陳其邁表示，過去高雄在設立國民運動中心速度，相較其他縣市確實落後，他上任後積極推動，除今年3座，明年將有5座，總共累計13座國民運動中心，超越原先10座目標，會透過自建或與其他學校合作等方式，以加速建置。

高雄市參加全運會的選手，第1名可獲30萬元獎金、第2名10萬元、第3名6萬元。陳其邁強調，會做選手最堅強的後盾，讓他們比賽無後顧之憂，也指示運發局再加碼獎金，市府會扮演好助攻角色。

針對13座國民運動中心，高市運發局長侯尊堯補充，透過新建與學校合作及優化運發局管轄的場館加速設置。今年3座是將鳳山運動中心修繕完畢，再加上技擊館與國體場的尾翼。明年增加5座包括前金國小、瑞豐國中、美濃國中、鹽埕國中、輔英科大。另楠梓、三民、小港區、岡山及舊中山國小等5處將新建國民運動中心。

侯尊堯指出，110年全國運動會部分賽事已提前進行，目前代表隊已囊括4金3銀13銅，包括桌球教父莊智淵領軍奪下桌球男子團體金牌及粉紅小鋼砲黃亭茵搶下自由車個人雙金並破大會紀錄、手球女子代表隊激戰拿下4連霸。

今天出席授旗會場共有田徑、壘球、電子競技、排球、舉重、游泳等單項選手代表出席，而陳其邁也將象徵高雄市的彩帶高字市旗，授給奧運標槍國手黃士峰、「馬拉松女神」雷里莎，期盼選手再創佳績，會後陳其邁還與選手大玩自拍留念。