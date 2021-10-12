少子化加上老年化趨勢，扶幼比和扶老比在2020年進入黃金交叉，扶老比例超越扶幼，三明治世代的壓力有增無減，扶幼比十年來減少了2.84個百分點，為17.53％，不過扶老比則增加了8.67個百分點，達23.37％，房仲業者觀察，青壯人口撫養壓力高居不下，衍生了房市「小宅蝸居族」、「長租樂天族」、「躺平繼承族」三種新生態族群。

根據國發會資料統計，十年前平均一個青壯人口需扶養0.147個老人，及0.204個小孩，隨著人口老化及出生率降低，現今平均一個青壯人口扶養0.234個老人，及0.175個小孩，等於每個青壯人口扶養的人數在十年間增加了0.06人，撫養壓力有增無減。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，現代醫療進步、壽命延長，以及家庭觀念改變，使扶老比持續提升，過去農業時代以大家庭為主，子女生養眾多，共同或輪流撫養長輩也較不吃力；但隨著小家庭觀念興起，許多家庭不生或只生一胎，雖然減輕了自己養育子女的壓力，卻也在無形中加重了未來子女照顧雙親的擔子。

張旭嵐表示，少子化及老年化的趨勢下，三明治世代的壓力有增無減，這也讓房市產生了三種新生態。第一種為「小宅蝸居族」，稍有能力買房或透過雙薪收入成家的家庭，因生活負擔和撫養壓力大，只好買間低總價小宅，並減少生育，藉以降低負擔，但也持續造成少子化趨勢。

第二種「長租樂天族」，部分年輕人無法靠爸媽，又無法獨立買房，乾脆說服自己「買不如租」，雖然沒有資產，但也不會有負債，及時行樂最快活；第三種則是「躺平繼承族」，習慣和父母同住的獨生子女，或因無力負擔房價而賴在家啃老者，因不想努力賺錢購屋，索性就仰賴父母庇蔭，早早躺平等繼承。