在疫情催化下，民眾已習慣於線上購買生活所需物品，網上購物需求增加，進一步提升電商賣家的營運資金需求，對此，台新銀行與全台最大開店平台電商PChome商店街合作，推出「賣家專屬貸款」，運用該行大數據進行分析輔助，於申請流程中，主動提供最適切的貸款方案。

台新銀行消費金融處資深副總經理吳良民表示，這次與PChome商店街合作推出的「賣家專屬貸款」，跳脫傳統放貸模式，除過去既有認列的財力文件外，微型商家包含全職、兼職的個人賣家的平台營收資料、信用紀錄等均視為證明文件，並運用台新銀行大數據進行分析輔助，於申請流程中主動提供最適切的貸款方案。

賣家貸款額度最高可達300萬元、貸款期數最長可達7年，可滿足賣家備貨週轉金的需求，PChome商店街平台上的企業戶賣家也能透過賣家貸獲得專屬的貸款服務。

吳良民指出，台新銀行除在PChome商店街提供賣家貸服務外，民眾在PChome商店街網頁瀏覽購物時，如有貸款需求時，即可透過頁面上的台新銀行專屬連結，快速進入數位申貸流程。在輕鬆購物的同時也享有一站式申貸體驗，申請只需透過幾個按鍵，快速流程完全為電商網購買家設計，最快3分鐘就能輕鬆完成申請。

台新銀行致力於數位創新，在信用貸款方面積極進行數位轉型，持續優化服務與客戶體驗，近期更榮獲Retail Banker International（RBI）頒發「最佳顧客中心導向推薦獎」，及亞洲銀行及財金雜誌（Asian Banking & Finance）頒發「台灣年度最佳新型消費貸款產品獎」等海內外多項大獎肯定。

吳良民強調，這次與PChome商店街聯手提供賣家貸款，主動提供商店街賣家豐富的數位信貸產品且更具效率的信貸服務體驗，是該行數位創新優勢的展現，未來將持續以快速、便利、透明產品訴求，滿足民眾的各項資金需求。