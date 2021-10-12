立委今天質詢提到簡訊實聯制新台幣3億元的經費快用罄，NCC主委陳耀祥盼電信業者共體時艱，電信協會回應，他們在各項防疫「無役不予」，實聯制價格「不只不計算成本，根本是公益價」。

台灣民眾黨立委高虹安今天質詢指出，立法院之前審查紓困振興第三次追加預算，編列了3億元簡訊實聯制預算，以每則簡訊0.1元計算，預計可發30億則簡訊，目前已用近23億則，未來若經費用罄，該怎麼辦；國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥表示，希望電信業者共體時艱，撐到最後。

台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋對中央社記者表示，現在統包價格應已遠遠降到0.1元以下，電信業者非常共體時艱。

她補充，電信是關鍵基礎設施，手機在台灣的滲透率達到100%，與國家安全息息相關，政府單位也很自然把電信業者視為行政團隊的一員。

她說，電信業者體認到使命，過去兩年多來配合國內大小防疫措施，可以說是「無役不予」，但其實大家都忘了「電信業者其實也是民間企業」，在防疫的貢獻上，不亞於捐贈疫苗的鴻海、台積電等，卻未得過掌聲。

關於簡訊實聯制未來若經費用罄，劉莉秋坦言，主管機關追加預算的可能性應為零，但對於有人意識到電信業者是不計成本付出，她對此覺得很感恩。（編輯：楊凱翔）1101012