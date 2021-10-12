國軍上周發生首例毒品入侵軍事大專院校事件。位於北投復興崗的國防大學管理學院，上周驚爆學生有學生在校園內吸食大麻，當場遭到教官人贓俱獲的學生涉毒事件。消息人士指出，有一名管理學院學生疑似躲在體育館內吸食大麻，遭到教官當場發現後移送法辦。但校方解釋，該位學生並未在校內吸食，而是因經常上課精神不濟，遭隊職幹部約談後採尿送檢，呈現吸毒陽性反應才查獲。

據了解，這也是第一起毒品入侵國內軍事大專院校事件，國防部相當重視。校內傳出，該位學生疑似在體育館內吸食大麻，但遭到巡察的教官察覺有異，一路跟監後發現竟然正在進行違法犯紀行為，立刻當場制止逮捕，並通知隊職幹部處置，經驗尿後發現確實有陽性反應，因此依校規理並移送法辦。

但國防大學管理學院在本報進行查證時，表示所謂的體育館館吸毒說法只是外傳，實際狀況是因為該名學生經常在上課時打瞌睡，遭到隊職幹部注意，事後主動關切該位學生狀況，並採集尿液檢驗，結果出爐呈現陽性，該名學生才承認涉毒。

由於國防部所屬大專院校培育出來的學生，未來都是國軍各級部隊主要幹部，因此國防部相當關注，為了防止還有漏網之魚，立即下令校方針對學生進行驗尿。

國防大學今日表示，所屬管理學院於上週課堂間，隊職幹部覺察某學生上課時精神不佳，即主動關切，並對該生進一步實施尿液篩檢，初檢呈陽性反應；隨即另依流程將檢體函送內湖三軍總醫院複驗中。

國防大學強調，毒品戕害身心甚鉅，本校秉零容忍態度，若有涉案情事，除按校規懲誡外，並函送憲兵隊偵辦，本校將持續強化反毒工作，落實尿液篩檢及內部管理等措施，杜絕毒品戕害學生健康，維護校園純淨及安全。

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