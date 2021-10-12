抗議天王柯賜海回來了！轟「強制工作」違憲司法院開庭辯論

抗議天王柯賜海因不滿遭判令強制工作3年，聲請釋憲獲受理，他12日出席憲法法庭的辯論庭，庭前他高喊口號「強制工作」，他說這次抗議標語，要帶玉蘭花進法庭，希望花的清香可以感動大法官及蔡英文政府。

被問及強制工作3年一事，柯氣得痛罵，台東的泰源技訓所強制工作期間一直在折蓮花，有用鬼才相信；他說強制工作就是違憲，且違反兩公約，大法官應該宣告違憲。

柯遭法院認定，以詐騙手法讓投資公司與他合作，購併須資金周轉或瀕臨倒閉的公司，他也設立公司但股東並未實際繳納股款，偽造文書進行詐騙，遭各判刑1年6月、3年，及2月15天，共被判令到勞動場所強制工作3年3次。

2013年7月柯賜海帶著年輕的「未婚妻」到司法院抗議，他說「強制工作」違憲，並遞交釋憲聲請書；不過，柯涉及的官司陸續遭判刑定讞，後來他除了入獄服刑外，也曾被送往台東的泰源技訓所強制工作。

柯委由律師提出的釋憲理由主張稱，拒絕工作是憲法保障的人民絕對權，國家不能透過立法強制人民工作，《刑法》規定有犯罪習慣，或因遊蕩或懶惰成習犯罪者，刑之執行前強制工作，且無次數限制，違反比例原則。