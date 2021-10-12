證券數位帳戶持續大幅成長，今年1到8月市場整體新增開戶58.4萬人，總開戶人數達1181.95萬人，已佔人口總數逾5成；永豐金證券今年截至9月開戶數，已較去年同期增加近2倍，其中「大戶投」數位帳戶佔了83％，與往年相較呈數倍爆發性成長，分析主要原因包括防疫減少外出，券商數位開戶手機操作就可以完成。

永豐金證券指出，疫情影響投資行為轉向數位化，帶動數位帳戶開戶倍數成長，自2019年底永豐金證券推出「大戶投」數位帳戶，2020年推出台美雙市場同步開戶，簡化過去台股與複委託開戶流程，開戶數年成長率劇增，去年達240.4％，今年1至9月開戶數較去年同期增加近2倍，成長趨勢持續。

自2019年12月新冠肺炎疫情爆發以來，證券開戶人數明顯增加，根據交易所的統計，2020年市場新增開戶人數66.3萬人，總開戶人數成長至1123.5萬人，占人口總數比重增至47.7％；今年截至8月，市場新增開戶人數58.4萬人，總開戶人數達1182萬人，占人口總數比重突破5成達50.4％。

永豐金證券表示，這兩年是證券數位帳戶發展的重要里程，從傳統臨櫃開戶，數位表單下載郵寄開戶，到前年底推出「大戶投」數位帳戶全程線上填寫開戶，線上可以直接綁定永豐銀行當交割戶，同步可以完成台股及海外複委託開戶，在疫情前開戶以31至50歲為大宗，疫情爆發後，開戶年齡有年輕化的趨勢，以21~40歲為主。

過去投資人對券商的認知以實體通路為主，依靠眾多分公司提供服務，永豐金證券表示，數位帳戶伴隨對數位行動服務的需求提升，更多專業優質的投資理財服務、投資訊息，透過數位平台、及社群經營等方式提供給投資人。