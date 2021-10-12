秀山路路面凹凸不平、破損嚴重，路況相當差。（王文吉攝）

台中市大雅區秀山路年久失修，路面凹凸不平、破損嚴重，當地里長抱怨，去年爭取重舖，但養護單位缺乏經費，僅能小部分修補。立委楊瓊瓔、市議員吳顯森12日邀集相關單位勘查，台中市養護工程處同意動支250萬元，刨舖600公尺路面，預計明年1月底前完工。

立委楊瓊瓔、市議員吳顯森12日邀集台中市養護工程處總工程司林昶穆、大雅區公所主任秘書蔡昇和、秀山里里長蔡錦瑭等，前往大雅區秀山路勘查，並爭取路面重新刨舖。

指著龜裂不平的路面，秀山里里長蔡錦瑭說，秀山路是當地4千多人主要的聯絡道路，因很久沒有翻修，路面凹凸不平，去年爭取鋪平，但養護單位缺乏經費，僅能小部分修補，除了造成用路人行車不舒適，更易影響行車安全。

吳顯森服務處處長吳呈賢指出，建請養工處針對秀山路（平和路至陽明國小）整段進行改善，有關改善經費的部分，請相關單位優先用明年的預算改善，整條刨除重鋪，還給用路人平坦好走的通行空間。

楊瓊瓔表示，秀山路已經超過10年沒有進行路面修整，路面已出現許多坑洞、凹陷，路況相當差。道路品質攸關交通安全，除了養護單位應時時注意施工品質外，對管線單位挖掘的作為進行管理，才能提升道路的使用年限。

台中市養護工程處總工程司林昶穆說明，該路段經調查確已損壞嚴重，將進行全面刨鋪進行改善與修復，長約600公尺、寬7公尺，將籌措約250萬元經費，預計明年1月底前完成路面刨舖，提升道路整體品質。