市調機構DIGITIMES Research預估，2022年全球伺服器出貨量有望成長6.4%，主由雲端資料中心拉貨成長率將達雙位數百分比帶動，加上全球疫情進一步受控，IC與零組件逐步恢復正常供應，且英特爾、超微新款處理器平台有望引發部分換機需求，中長期而言，在雲端、5G白牌電信伺服器需求看增，以及處理器推陳出新驅動下，預期2021~2026年全球伺服器出貨量複合年均成長率將達6.9％。

DIGITIMES Research進一步預期，未來5年大型公有雲業者將持續增建資料中心，同時發展混合雲，以拓展邊緣運算市場，另外全球5G加速商轉，各國電信業者陸續增建核心網路資料中心，而且O-RAN聯盟大力推動採開放式架構取代傳統獨規方案，則有望逐步助長電信白牌伺服器需求。

就供應面來說，DIGITIMES Research表示，主要驅動伺服器出貨成長的因素為英特爾、超微、NVIDIA等各大晶片業者，以及ARM架構供應商安謀，積極針對AI、高效能運算、邊緣運算等應用，推展新一代處理器或其他加速晶片，將有助擴大雲端資料中心及企業客戶對新一代伺服器的需求。

晶片業者也積極投入開放軟體平台，如英特爾於2021年主打新款處理器將支援oneAPI工具集，並積極推動晶片互通標準，以強化處理器利用PCIe介面與其他AI晶片連通的效能，以與NVIDIA的強大CUDA生態系相抗衡，隨各晶片商競逐帶動技術層次提升，有望刺激AI及高效能運算伺服器部分需求。