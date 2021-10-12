菲律賓當局今天表示，強烈熱帶風暴「圓規」帶來的大雨在全國各地造成村鎮淹水、引發土石流，至少已有9人喪命、11人失蹤。

圓規昨天席捲菲律賓，在人口最多的呂宋島帶來大量降雨，朝南海方向而去。

菲律賓國家災害應變中心表示，內陸山區的班蓋特省（Benguet）發生土石流，造成4人死亡；海岸的卡加延省（Cagayan）有1人溺斃。另在呂宋島有7人失聯。

卡加延省新聞官森丁（Rogelio Sending）告訴法新社，水患波及11座城市、主要公路和橋樑，今早水已退去。

圓規加劇了西南季風，在西部的島嶼省分巴拉旺（Palawan）1處村莊引發暴洪，造成4人罹難、4人下落不明。

菲律賓每年平均遭20個暴風雨和颱風侵襲，經常在已經很窮困的地區摧毀作物、民宅和基礎設施。

由於大氣升溫、挾帶更多水分，氣候變遷增加了極大量降雨造成的水患風險和密集度。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1101012