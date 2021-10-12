「智慧型追蹤打光機器人」具有智慧型臉部追蹤功能，可臉部自動辨識調整適當補光。(龍華科大提供／李侑珊台北傳真)

2021台港澳人工智能機器人邀請賽日前圓滿落幕，龍華科技大學電機工程系葉明豐主任及張明弘老師，指導PBL「Project-Based Learning」智慧機器人專班團隊，從兩岸及港澳地區等參賽隊伍中脫穎而出，榮獲最佳團體獎殊榮，

本次邀請賽以「人工智能機器人創新與應用」為主題，參賽團隊必須自行設計、開發和製作遠程操控運行或全自動運行的機器人。

由於新冠肺炎疫情影響，競賽以線上方式舉行，在廣東東莞理工學院設主會場，台、港、澳、福建、山西等地設分會場。共有來自兩岸及港澳地區13所大專校院大學生參賽，通過線上形式，對機器人的創新設計、功能應用和外觀設計進行全方位展示。

龍華科大電機系主任張明弘及葉明豐老師，指導PBL智慧機器人專班林均叡、林群曄、彭沛賢、簡嘉辰、劉昌曄、黎育誠同學，以「智慧型追蹤打光機器人」參賽，該作品為具有智慧型臉部追蹤功能之全向輪機器人，可完成臉部自動追蹤辨識調整出適當的補光位置，並跟隨拍攝及臉部角度，作360度全向捕光。

追蹤打光機器人使用的全向輪可作360度橫移及轉動，能提供比一般輪型機器人更多維度的移動，藉由電腦設定領隊機的定位點，並透過鏡頭臉部追蹤鎖定補光對象，運用演算法運算移動路徑及機械手臂打光角度，領隊機應用WiFi通訊通知其他台補光機器人路徑及補光位置，也可運用手機APP設定其他台的定位，達到最佳的臉部補光效能。榮獲最佳團體獎。

身為團隊當中唯一的女性成員，彭沛賢表示，在專班3年，每學期都會參加專題比賽、機器人大賽及國際發明展，也得到不少獎項肯定，通過比賽同台競技，遇到各類競賽選手互相切磋，也讓自己在智慧型機器人專班的軟體設計及機電整合的能力大幅提升。

彭沛賢提到，雖然女生在電機系比較不常見，但有了老師同學們的幫忙和學校的全力支持，讓她在這條比較少人的路走得並不寂寞，也在問題解決能力更上一層樓。

指導老師張明弘則表示，同學們進入PBL專班後，從思考如何應對比賽項目，到機器人的機構設計、程式設計，不斷的設計改善及測試，再利用所學創出新型專利，看見同學對比賽的用心以及熱情，展現出高度學習熱誠。這6位同學這兩年來無論在國內外機器人競賽及國際發明展，拿下50多個獎項及多項新型專利，能將所學的機器人知識應用在實務上，對未來就業有很大的幫助。

龍華科大校長葛自祥說，學校多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學，提升學子專業與實務能力。本次競賽優異表現不僅讓評審刮目相看，也顯示該校PBL專班的雄厚實力。