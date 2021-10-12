翁章梁接受媒體人黃光芹專訪時針對國土規畫，表示已經從總統蔡英文的國慶談話中看到總統的態度，相信總統會處理，拭目以待。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣長翁章梁今受訪時再談合併升格，指新竹縣市合併升格他不反對，但以這種方式升格，只是把六都和非六都的矛盾變成七都和非七都的矛盾，問題永遠存在，重申應從國土規劃角度來思考台灣的區域治理，才有助台灣競爭力和未來發展，還說他已經從總統蔡英文的國慶談話中看到總統的態度，相信總統會處理，拭目以待。

翁章梁近日針對縣市合併，數度建議中央應重新國土規畫，建立單一制度，今中午接受媒體人黃光芹專訪時，針對新竹市長林智堅倡議「竹竹合併」，翁章梁說，站在縣市角度，有更多資源和財力對地方經營有幫助，「只要合理，沒什麼好反對」，強調林智堅的竹竹合併，與他所訴求的國土規畫是兩種層次，就他的想法，國土規劃、區域治理應由上而下，不該站在縣市利益來看。

翁章梁進一步從統籌分配款、舉債上限、公務員員額比例等，強調非六都與六都的不平等和懸殊，指台灣現行人口數達到門檻就可以升格制度，只會讓非六都縣市愈來愈慘，六都直轄市愈來愈強，這對台灣的競爭力不利。

翁章梁強調，他的重點在升格，不在合併，像嘉義縣市合併只是生活圈的整合，對政財治理沒有幫助，意義不大，而針對竹竹合併，民進黨內部民調有近6成民眾支持，翁章梁說「竹竹先行不反對」，但應先說服所有台灣鄉親接受竹竹先行，才不會對明年選舉產生負面影響。

蔡英文在國慶演說提到「有必要因應國家發展的需求，針對政府體制和組織、地方制度、國土規畫和區域發展等重要的治理議題，做必要的檢討調整」，翁章梁解讀總統已展現態度，「相信總統會處理」。