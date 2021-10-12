愛爾蘭情侶檔11日上午騎單車從台北出發欲環島1周，不料首日遇上「圓規」颱風攪局。（大園警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

警方幫忙找到附近的汽車旅館，分駛2輛巡邏車載送2人及腳踏車等裝備前往投宿。（大園警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

愛爾蘭情侶Damien及Victoria於11日上午騎單車從台北出發欲環島1周，不料首日就遇到「圓規」颱風攪局，騎到桃園市觀音地區時被滂沱大雨淋到全身溼透，一時更找不到住宿，於是到派出所求助，警方伸出援手找到旅館並載他們入住，外籍情侶直呼「Thanks police! You are very nice！」。

大園警方表示，11日晚間有對來自愛爾蘭的情侶全身溼透走進觀音分駐所求助，但因2人不會說中文，值班員警無法與其溝通，所長鄒宜國見狀，隨即上前以流利的英文協助翻譯，並提供熱茶讓2人暖身。

Damien及Victoria向警方表示，他們去年來台工作，在台北的科技公司擔任工程師，1年多來因疫情關係無法深入了解台灣，於是趁著近期疫情趨緩打算用2周時間騎單車環島，體驗各地風土民情。

2人說，原預計第1天將到新竹住宿，但遇上颱風攪局打亂行程，騎到觀音區甘泉寺附近就因風雨漸強無法繼續南下，才會一時之間找不到投宿的地方，只好到派出所向警方求助。

警方得知後幫忙找到附近的汽車旅館，並分駛2輛巡邏車載送2人及腳踏車等裝備前往投宿，所長鄒宜國也跟著前往協助翻譯辦理入住手續，Damien及Victoria對於警方的熱心協助，表示相當感謝，大讚台灣警察的人情味。