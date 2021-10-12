脫口秀演員龍龍指控遭薩爾泰娛樂班底老K言語霸凌，然而風波越演越烈，最後由雞排妹鄭家純直播「屠龍」，整起事件才告一段落，然而龍龍事先錄好的網路節目《微女人》11日播出，在節目中有專家斷言，如果她先把事業穩固再談感情，會比現在紅10倍。

龍龍先前控訴老K言語霸凌，對方卻堅持不道歉，導致戰火延燒到博恩、雞排妹等人身上，一開始雞排妹力挺龍龍，最後卻和康姊直接開直播當眾屠龍，和龍龍切割得一乾二淨，宣布對方和公司解約，同時大爆龍龍在影片中落淚都是安排好的。

然而在《微女人》中，龍龍提到自己的理想型要有幽默感、能互相支持，三觀也要相符，坦言自己的事業心比較強，對此，命理師湯鎮瑋也表示，龍龍確實很適合做事業，就算都遇不到好對象，還是很清楚自己要什麼，命理師廖翊樺也分析，龍龍外表可愛但性格像男生「直、強、嗆」。

廖翊樺直言龍龍會比現在紅10倍。（圖／翻攝自女人我最大YouTube）

廖翊樺建議龍龍，要先把事業穩固才能談感情，更預言如果龍龍現在專心衝刺事業，就會比現在還要紅10倍，讓她忍不住當場發出驚呼，算命結果對比如今的狀況讓人霧裡看花。