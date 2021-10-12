亞太區首家「大規模物聯網」解決方案供應商優納比(UnaBiz) 12日宣布，完成B輪募資，原預計籌募金額為2000萬美元相當於新台幣5.6億元左右，在各大企業看好並強力支持下，超額認購達125%，最終募資金額2500萬美元折合新台幣約7億元，由日本資產管理企業SPARX集團領投，其他投資人為中華開發資本、泰國石油以及新加坡G.K Goh 跟投。

優納比於2016年7月成立，同時在新加坡和台北設置辦公室。2018年獲日本電信商KDDI領投，法國能源企業ENGIE與新光保全跟投1000萬美元約合新台幣3億元的A輪融資。截至2020年底，優納比在全球布建了超過百萬顆物聯網設備，突顯大規模物聯網的巨大效益，更證明了大規模物聯網解決方案的可行性。

自2018年迄今，優納比善用台灣高水準的IT設計和製造品質，並充分發揮其在世界供應鏈上的優勢，搭配新加坡成熟的新創平台，成功進軍日本市場，在關東地區佈建餘90萬顆智慧瓦斯表、在台北市建置智慧水表、為澳洲啤酒桶租賃業者提供近10萬顆資產追蹤器。

此外，優納比用各種感應器，為新加坡淡馬錫理工學院打造智慧校園，在能源（自來水和天然氣）計量讀表、資產追蹤和資產管理等三大面向奠定紮實基礎和重大進展。

優納比共同創辦人暨CEO黃安利（Henri Bong）表示，從投資人的組成可清楚看出國際市場看好優納比發展潛力，也有助於優納比借重投資人的力量拓展日本、新加坡以外的市場版圖。

黃安利強調，B輪募得資金有助於優納比就日本和東南亞等地區進行策略擴展，並深化市場耕耘 。此外，優納比將持續優化數位資訊平台「UnaConncet」，並將其列入主力發展服務業務。優納比開發的UnaConnect，可高效率的收集來自四面八方的物聯網數據資訊，並將該訊息與企業系統進行橋接，適用的網路傳輸技術種類更廣，對業主來說更為便利，使用上也更有效率。

日本資產管理企業SPARX 集團，旗下管理資產金額超過150億美元折合約新台幣約4200餘億元，這次透過其營運的Mirai Creation Fund II（由日本豐田汽車和三井住友為首創立的基金）進行領投。

SPARX集團總裁暨執行長阿部修平表示，優納比在新冠肺炎疫情衝擊下，仍如期在日本完成史上最大規模（85萬顆）、佈建最快速的智慧瓦斯表解決方案，讓SPARX集團相當驚艷，也肯定優納比快速成長進步的潛力。阿部修平說「面對蓬勃發展的物聯網市場，我們相當期待和充滿活力又能力出眾的優納比進行團隊合作，解決市場需求，抓準商機。」

台灣知名創投暨私募股權基金公司中華開發資本 (CDIB Capital Group) 管理的優勢基金也參與本輪融資。中華開發資本是中華發金控集團旗下子公司，具有超過60年的投資經驗，在台灣創投及私募業界具領導地位，以籌集及管理股權投資基金為核心，積極拓展資產管理業務，並以成為亞太地區首屈一指的股權投資及資產管理品牌為願景。旗下優勢基金規模新台幣45.4億元，投資人包括中華開發資本、國發基金、國內產業領導廠商、保險公司、家族投資辦公室，聚焦臺灣中小型優勢產業為重要投資策略，以優秀團隊的經驗及網絡成功開拓市場。在中華開發金控的豐富的集團資源挹注下，將產生最大的業務動能。

中華開發資本總經理何志傑表示，UnaBiz 在亞洲市場的成長令人驚豔，儘管在新冠疫情下，過去 18 個月仍有亮眼的成長表現。該團隊證明，採用將技術、產業海納百川的方式開拓市場是正確的。未來中華開發資本將分享其深耕多年的產業專業能力、綿密的企業網絡、以及豐富的集團資源，以協助優納比把握亞太地區的市場商機。

優納比表示，泰國石油公司（ThaiOil）和新加坡G.K Goh Holdings也都參與本輪投資。泰國石油公司所屬集團是泰國規模最大的上市公司，市值高達1.2兆泰銖約合新台幣1.12兆元。新加坡投資公司G. K. Goh Holdings旗下經營多項業務以及涵蓋上市股票、未上市股票和第三方管理基金的多元投資組合。

優納比共同創辦人暨技術長邱賞恩強調，物聯網市場需求不斷轉變，國際市場不同產業紛紛著重有效減碳的解決方案。B輪募得資金將會用於發展特定專業與服務，以協助我們的客戶達到他們的能源目標。而除了能源優化的感應器之外，人工智慧辨識模式會是我們全新數據導向方案的關鍵。

優納比在2021年6月份，宣布在日本成立辦公室，並獲日本都廳核可，入選 「Invest Tokyo 計畫」，並獲得Japan External Trade Organisation 的支持。其後，優納比發起最新一波融資計畫。8月，優納比被《FORBES 》（富比世雜誌）評選為「亞洲100大新銳企業」（Asia 100 to Watch）； 此外，優納比亦獲新加坡政府 Infocomm Media Development Authority of Singapore(IMDA)認可，列入[email protected] Digital菁英計畫，其宗旨是協助新加坡科技公司加速成長和全球競爭力。