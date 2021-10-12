年底是機車市場銷售高峰，中華eMOVING在9月率先推出的「振興優惠翻倍送」活動及新車EZ1上市帶動下，銷量成長接近2倍。現在更加碼凡使用振興五倍券購買eMOVING任一車系可以再折5000元，含政府補助最高優惠可折4萬2500元（含5000元振興券），讓振興券價值即刻翻倍，搶攻年底換車族的搶購熱潮。

中華汽車表示，綠牌電動機車EZ1為eMOVING與Gogoro首款合作開發車款，結合Gogoro的換電技術及eMOVING諸多實用功能。可愛討喜的外型及靈活的置物空間搶攻現代女性機車市場。以台北市民搭配台北市政府的振興加碼方案為例，購車最高可省下3萬1000元（包含振興券5000元、台北市購置電車加碼補助8000元、汰舊換新補助1萬3000元與eMOVING振興券優惠再加碼5000元），限量優惠只要2萬7900元就可以輕鬆騎回家，再送e-mu造型專屬腳踏墊、e-mu造型專屬風鏡、經典型手機架三大熱銷配件。

iE125是全台首台符合共用規格的快充白牌電動機車，搭載電動駐車、電動倒車、USB充電孔、行車紀錄器與支援手機解鎖功能緊急煞車警示系統等智慧功能，這次特別針對iE125加碼，同樣以台北市民搭配台北市政府振興加碼方案為例，指定車款最高更可以折抵4萬2500元（包含振興券5000元、台北購置電車加碼補助8000元、汰舊換新補助1萬9000元與eMOVING振興券優惠加碼5000元，指定車款加碼3000元購車金，舊車主購車優惠加碼2500元購車金），只要2萬5300元。

eMOVING全台大型試乘活動陸續起跑，10月16、17日於台南新光三越小西門前廣場，23、24日桃園台茂購物中心， 30、31日台中勤美誠品綠園道，讓民眾不只可以試乘拿好禮，還能近距離體驗快充、便利家充及換電車款所帶來不同騎乘樂趣。