圓規颱風外圍環流雨量，使山區溪水暴漲，尖石鄉鎮西堡神木區溪流和秀巒泰崗野溪溫泉都發生遊客受困事件，尤其消防局投入26名人力，花了近18小時救出6名露營客，過程最為驚心動魄。縣長楊文科建議日後中央發布颱風海警，山地鄉就要注意遊客安全，請消防局等單位研究是否能先管制入山，避免類似事件不斷上演。

消防局長孫福佑說，中央發布颱風海上警報24小時後，颱風可能從侵襲沿海到接觸陸地，12小時前發布陸警，列為陸警管制區域的縣市消防局，會發布轄內山區或海濱禁止民眾進入的公告，並通知各鄉鎮市公所進行管制。

孫福佑並說，如果民眾無視公告進入禁止進入的管制區，依災害防救法39條可處5萬元以上25萬元以下罰鍰，這次圓規颱風中央只發布警報，沒有發布陸警，因此縣內山區和海邊並沒有管制。

未料，颱風外圍環流帶來的雨量，使山區溪流暴漲，消防局接獲泰崗野溪溫泉有6名露營客受困後，動員23名消防員和3名義消從11日早上7點上山，救援持續到凌晨12時，因6人是在10日晚海上颱風警報前就已上山露營，沒有違反相關規定，也不會被處罰。

縣長楊文科肯定消防局成功救出在泰崗野溪溫泉露營受困的6名遊客，橫山分局在鎮西堡神木區溪流救出21名登山客，擔心中央發布陸警才做管制，可能會讓類似事件不斷上演！

楊文科認為如果能提早做管制，遊客能更安全，也可避免警、消人員冒險展開援救行動，

建議以後只要中央發布海警，就要讓山地鄉特別注意遊客安全，請消防等單位研究是否能先管制入山。孫福佑指會研究是否可提早發布管制時間或加強宣導勸離，以維護遊客安全。