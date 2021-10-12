現代人因忙碌常有熬夜情形，部立桃園醫院耳鼻喉科醫師石堅提醒，長期作息不正常會導致扁桃腺發炎，其病症又分為急性與慢性，慢性扁桃腺發炎嚴重者會影響日常生活，經評估恐需手術切除。為加強預防，呼籲民眾1天飲水量要2000至3000毫升，並攝取維生素C豐富的食物。

石堅分享近日案例，有名30歲女性因吞嚥口水時感到疼痛，到醫院就醫診治，經詢問後發現是因長期作息不正常導致扁桃線發炎。他解釋，扁桃線位於口咽兩側，屬於上呼吸淋巴組織其中之一、免疫力的一部分，扁桃線發炎通常是因為扁桃線受到感染，導致淋巴腫脹或發炎。

石堅表示，扁桃線發炎任何年齡都可能發生，常見於學齡前幼兒至青少年階段，常見症狀有嚴重喉嚨痛、扁桃線出現白斑、吞嚥困難且疼痛、咳嗽、食慾缺乏、頭痛、發燒、張嘴困難等，可由血液、細菌培養、胸部X光檢查，確認感染情形。

石堅說，扁桃線發炎可分為慢性跟急性，若反覆發生1年發作4次以上，每次超過7天治療無效，為慢性扁桃線炎，如嚴重影響日常生活時，可經醫師評估後進行切除手術。細菌性扁桃線發炎屬於急性，以服用抗生素治療為主，感染情形嚴重時，可能造成深頸部感染，會產生化膿情形，甚至阻礙呼吸、危及生命，有症狀時應盡早就醫。

談及日常保健方式，桃園醫院護理師王韡儒建議，1天需要喝2000至3000毫升的水，另外也要避免熬夜、保持口腔清潔、規律運動，藉此提高免疫力，食物方面則需多攝取維生素C食物，如奇異果、柳橙、青花椰菜等，更要避免辛辣食物、油炸、過熱食物。